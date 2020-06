Mag sein, dass die Worte von Hans-Dieter Flick in Leverkusen Alarmstimmung ausgelöst haben: „Ich glaube, es gibt wenige Trainer, die was dagegen hätten, wenn Kai Havertz in ihrer Mannschaft spielen würde“, hatte Bayern Münchens Trainer vor dem Spiel gegen Bayer 04 Leverkusen gesagt. „Da würde ich mich auch einschließen.“ Und wenn die Bayern sagen, dass sie einen Spieler wollen, dann ist der wiederum oft schneller in München, als die Konkurrenz „Lederhose“ sagen kann.

Dass Havertz – 20 Jahre alt, Prädikat Supertalent, und derzeit mit fünf Toren in den vier Spielen seit dem Re-Start der Fußball-Bundesliga in Topform – dann beim Aufeinandertreffen beider Teams am Samstag nur auf der Bank saß, hätte man also auch als eine Art Selbstschutz interpretieren können: Nicht dass der Offensivmann noch groß aufspielt und die Bayern noch lüsterner macht als ohnehin schon. Es war dann aber laut Leverkusens Coach Peter Bosz wohl doch ein „Schlag aufs Knie“, der Havertz einen der handverlesenen Plätze auf der Tribüne der Leverkusener Arena einbrachte.

Die Bayern-Defensive hatte schon nach zehn Minuten schlechte Laune

Von dort hatte er besten Blick darauf, wie seine Kollegen den schier unaufhaltsamen Bayern anfangs einige Mühe bereiteten, aber sich mit ein paar schwachen Minuten vor der Halbzeit alle Chancen auf ein Erfolgserlebnis zunichte machten und am Ende mit 2:4 (1:3) unterlagen.

An der wenig vergnüglichen Startphase für die Münchner hatte auch Havertz’ Vertreter gehörigen Anteil. Lucas Alario nahm dessen Platz im Angriff ein und machte der Bayern-Defensive schon nach zehn Minuten schlechte Laune: Nach einem Einwurf tief in der Hälfte der Münchner reagierte Leverkusens Gegenpressingspezialist Julian Baumgartlinger am schnellsten, steckte den Ball auf Alario durch, und weil dessen Gegenspieler David Alaba in Vorwegnahme einer Abseitsstellung nach vorne stürzte, hatte der Angreifer keine Probleme, frei vor Manuel Neuer die 1:0-Führung zu besorgen – der Videoschiedsrichter gab die Bestätigung.





Die bisherigen Ergebnisse des 30. Spieltages :

SC Freiburg - Bor. Mönchengladbach 1:0 (0:0)

RB Leipzig - SC Paderborn 07 1:1 (1:0)

Bayer Leverkusen - Bayern München 2:4 (1:3)

Eintracht Frankfurt - FSV Mainz 05 0:2 (0:1)

Fortuna Düsseldorf - 1899 Hoffenheim 2:2 (1:1)

Borussia Dortmund - Hertha BSC 18.30 Uhr

Sonntag:

Werder Bremen - VfL Wolfsburg 13.30 Uhr

1. FC Union Berlin - FC Schalke 04 15.30 Uhr

FC Augsburg - 1. FC Köln 18.00 Uhr



Das aggressive Mittelfeldpressing der Leverkusener schmeckte den Bayern überhaupt nicht, und so dauerte es, bis der Tabellenführer langsam mehr Kontrolle über das Spiel bekam. Eine Schwachstelle hatten die Münchner nach etwa einer halben Stunde im Spiel der Leverkusener ausgemacht: Die hoch stehende Abwehrreihe des Teams von Peter Bosz. Die feinen Füße der Herren Alaba, Kimmich und Kollegen aus der Münchner Defensive fütterten von nun an in schöner Regelmäßigkeit die Angreifer der Bayern mit langen Bällen hinter die Kette.

Nachdem Thomas Müller die Kugel bei einem solchen Schlag zunächst noch nicht ganz unter Kontrolle bekam, war es kurze Zeit später Leon Goretzka, der nach einem Ballgewinn im Mittelfeld direkt auf Kingsley Coman durchsteckte. Der legte den Ball cool zum Ausgleich ins lange Eck.

Auch gegen die Leverkusener Bissigkeit wehrten sich die Bayern nun mehr – allerdings mit der Konsequenz, dass Müller wie Robert Lewandowski jeweils ihre fünfte Gelbe Karte sahen und beim nächsten Spiel gesperrt pausieren werden.

Nach der Halbzeit wurde es übel für die Leverkusener

Richtig übel für die weiterhin hoch stehenden Leverkusener wurde es dann binnen fünf Minuten vor der Halbzeit: Dabei hatte einmal Leon Goretzka zu viel Platz am Sechzehner und ließ Bayer-Keeper Lukas Hradecky bei seinem 2:1-Führungstreffer schlecht aussehen, dann standen auch noch Lewandowski (vorbei), Gnabry (Hradecky-Fußabwehr) und wieder Gnabry (3:1) völlig frei vor dem Kasten. Selbst der sonst so entspannte Peter Bosz bekam nun auf der Bank zu viel.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit wechselte er deshalb auch gleich dreimal. Es brachte seinem Team jedoch nicht allzu viel neuen Groove, die Musik machten nun die Münchner. Nach 65 Minuten konnten sich Bayerns Offensivgranden Müller und Lewandowski so noch mit einem runden Erfolgserlebnis in ihren Gelbsperrenurlaub verabschieden, als Ersterer mit seinem 20. Assist der Spielzeit Letzterem per Flanke seinen 30. Saisontreffer zum 4:1 per Kopf auflegte.

Leverkusens Florian Wirtz – 17 Jahre alt, Prädikat Supertalent – erzielte dann noch mit einem hübschen Treffer das 2:4 und wurde damit als jüngster Torschütze der Klubgeschichte zum Nachfolger eines gewissen Kai Havertz. Hans-Dieter Flick hat es genau gesehen. (Tsp)