Gosens findet Zahl der Zuschauer im Wembleystadion "grenzwertig" Das halb volle Wembleystadion im EM-Achtelfinale und die angekündigte weitere Zuschauer-Erhöhung für die Halbfinals und das Endspiel werden auch im Kreis der deutschen Nationalmannschaft mit Skepsis gesehen. „Ich finde es schon grenzwertig“, sagte Robin Gosens am Samstag im „Home Ground“ in Herzogenaurach. Während für das erste Achtelfinale in London zwischen Italien und Österreich (2:1 n.V.) am Samstag 21 500 Besucher zugelassen waren, dürfen beim Klassiker England gegen Deutschland am Dienstag 45 000 Fans in die insgesamt 90 000 Zuschauer fassende Arena. Ab Halbfinale hat der europäische Fußballverband UEFA die Kapazität dann auf 60 000 Fans festgesetzt.



Er mache sich keine Sorgen, sagte Gosens: „Aber das ist eine Thematik, mit der man sich zumindest auseinandersetzt.“ Immerhin spiele man in dem Land, in dem die Inzidenzzahlen wieder hoch seien. „Wir wissen, dass wir in der Bubble leben und weitgehend abgeschottet sind. Wir fühlen uns schon sicher“, bemerkte der Profi von Atalanta Bergamo. Aber wenn man das Gesamtbild sehe, „ist es sicher alles andere als optimal“. In seiner norditalienischen Wahlheimat hatte der 26-Jährige die Corona-Schrecken im Vorjahr ganz nah erlebt.



Kai Havertz vom FC Chelsea erinnerte nochmals an seine Corona-Infektion im November des Vorjahres. „Das hat einige Zeit gedauert, bei mir war es etwas härter“, berichtete der Champions-League-Sieger. „Ich wünsche es niemanden.“ Die Nachwirkungen seien hart gewesen, erst nach vier, fünf Wochen habe er wieder mit 100 Prozent auf dem Trainingsplatz stehen können. Bei Ilkay Gündogan hatte es nach seiner Covid-19-Erkrankung im Herbst 2020 noch länger gedauert.



In Großbritannien ist die Zahl der Coronavirus-Fälle aufgrund der Delta-Variante zuletzt auf den höchsten Stand seit Anfang Februar gestiegen. Am Samstag vermeldeten die Behörden 18 270 neue Fälle. Damit hat sich die Zahl der Neuinfektionen im Vergleich zur Vorwoche etwa verdoppelt. Die Impfkampagne geht unterdessen zügig voran. Gut 60 Prozent der Erwachsenen in Großbritannien sind bereits vollständig gegen das Coronavirus geimpft. Mehr als 80 Prozent haben ihre erste Dosis erhalten. (dpa)