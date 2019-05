Das Tor wird per Videobeweise überprüft. Eine Premiere in der Alten Försterei. Und Schiedsrichter Dingert hat tatsächlich eine Abseitsposition erkannt. Kein Tor und hier bricht ein Jubel los, als hätte Union ein Tor geschossen. Das Stadion bebt. Das war wohl der lauteste Nicht-Tor-Jubel in Unions Vereinsgeschichte.