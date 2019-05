Durchwachsene Bilanz Das Relegationsrückspiel um den Aufstieg in die Bundesliga wird für den 1. FC Union erst das vierte Spiel überhaupt gegen den VfB Stuttgart sein - und das zweite Heimspiel. Gewinnen konnten die Berliner bisher noch nicht. Das Relegationshinspiel endete 2:2, zuvor trafen die beiden Teams in der Saison 2016/17 in der Zweiten Liga aufeinander. Das Hinspiel an der Alten Försterei endete 1:1. Steven Skrzybski egalisierte den Führungstreffer Simon Teroddes nach einer Stunde. In der Rückrunde in Stuttgart verlor Union 1:3. Am Ende der Saison stieg der VfB auf. Sollte es auch heute nicht zu einem Sieg reichen, kann es den Gastgebern völlig egal sein, solange das Spiel 0:0 oder 1:1 ausgeht. Denn dann steht der 1. FC Union nach regulärer Spielzeit als Aufsteiger in die Bundesliga fest.