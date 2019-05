1:1 zur Halbzeit Das ging zu schnell für uns, aber der Reihe nach. In der 42. Minute bringt Gentner den VfB in Führung und zwar nach einem fantastischen Sprint über die rechte Seite von Donis, der Friedrich ins leere grätschen lässt. Doch Union lässt sich vom Rückstand nicht schocken - ganz im Gegenteil. Kurz nach dem Anstoß verlängert Andersson einen langen Ball in den Lauf von Abdullahi und was der Nigerianer dann macht, ist ganz klar bundesligareif. Mit einem Kontakt hebt er den Ball über das Bein seines Gegenspielers und schießt ihn dann unhaltbar in die rechte Ecke. Ausgleich und das so wichtige Auswärtstor für die Berliner. 1:1 - puh, erst mal durchatmen. Es ist Halbzeit.