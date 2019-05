Traue keiner Statistik ...

Zur Saison 2008/09 wurden die Relegationsspiele zwischen Bundesliga-16. und Zweitliga-3. wiedereingeführt. Ein Blick auf die zehn Duelle, die es seitdem gegeben hat, ist für Union nicht unbedingt erbaulich. Erst zwei Mal setzte sich der Zweitligist durch - bei der Premiere 2009 Nürnberg gegen Cottbus und 2012 (Hertha-Fans werden sich erinnern) Fortuna Düsseldorf. In den Jahren seit dem Skandalspiel zwischen Düsseldorf und Hertha durfte der Bundesligist stets den Klassenerhalt feiern. Nicht immer spielte der Favorit souverän - Grüße an den Hamburger SV und VfL Wolfsburg -, aber irgendwie erfolgreich. In den vergangenen 13 Spielen gab es für den Zweitligisten nicht mal einen Sieg, auch insgesamt liest sich die Bilanz verheerend (20 Spiele: 3 Siege, 6 Unentschieden, 11 Niederlagen). Aber wie sagt man so schön: Traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast.