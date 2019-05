Vorfreude auf Montag ist groß

Das war Teil 1 der Relegation, mit einem guten Ende für die Berliner. Was am Montag folgt, formulierte Kapitän Christopher Trimmel so: "Ganz Berlin, ganz Köpenick freut sich auf dieses Spiel." Kollege Marvin Friedrich schloss sich dem an, nur etwas knackiger eben*. Und damit verabschiede ich mich in die Stuttgarter Nacht. Allen Berlinerinnen und Berlinern eine gute Heimreise. Eisern bleiben!

* Hinweis an die Berliner Polizei: Dieses Zitat ist nicht wörtlich gemeint!