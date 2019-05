Heimstark gegen auswärtsschwach

Ein 2:2 in der Fremde ist dank der Europapokalarithmetik, die auch für die Relegation gilt, immer ein gutes Ergebnis. Im Falle des Duells zwischen Union und Stuttgart ist es sogar ein sehr gutes Ergebnis für die Berliner. Denn im Rückspiel im Stadion An der Alten Försterei trifft am Montag das heimstärkste Team der Zweiten Liga (11 Siege, 5 Unentschieden, nur eine Niederlage) auf das Team mit der drittschwächsten Auswärtsbilanz der Bundesliga. In 17 Spielen hat der VfB nur einmal gewonnen und dazu drei Unentschieden geholt. Am Montag braucht Stuttgart aber entweder einen Sieg oder ein Unentschieden mit mindestens drei eigenen Toren, um doch noch den Klassenerhalt zu schaffen. Bei einem 2:2 gäbe es Verlängerung. Es gibt aus Berliner Sicht schlechtere Ausgangspositionen.