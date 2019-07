Als die 62. Minute lief, war Rapinoe-Zeit. Ein letzter Blick nach links, ausgespuckt, wenige Schritte Anlauf. Und dann war der Ball auch schon drin, per Strafstoß, flach geschossen. Das 1:0 im Finale dieser Weltmeisterschaft zwischen den USA und den Niederlanden lieferte Megan Rapinoe genau die Vorlage, die sie brauchte. Den Führungstreffer bejubelte sie in der Rapinoe-Pose, Arme weit ausgestreckt, ein Siegerinnenlächeln tragend. Sie durfte es auch nach 90 Minuten behalten. 2:0 (0:0) gewannen die US-Amerikanerinnen das WM-Finale 2019 gegen die Niederlande - und das hochverdient.

Die Favoritinnen starteten im Groupama-Stadium von Lyon gewohnt druckvoll in die Partie. Wie in den bisherigen sechs Auftritten, als sie nach 15 Minuten immer getroffen hatten, wollten sie auch dieses Mal früh in Führung gehen. Vor allem über die linke Seite versuchte der Titelverteidiger Druck aufzubauen, Megan Rapinoe sollte die Bälle von dort scharf vors Tor schlagen.

Ob Rapinoe, die große Ikone des US-Fußballs, spielen würde, war die wichtigste Frage vor dem Finale gewesen. Wegen Oberschenkelproblemen hatte sie beim 2:1-Sieg im Halbfinale gegen England aussetzen müssen. Im Finale stand sie wieder auf dem Platz, schwieg wie gewohnt, als die US-Hymne ertönte, die Arme hinter dem Rücken haltend, und führte ihr Team anschließend als Kapitänin ins Endspiel.

Es sollte ein Spiel werden vor 57.900 Fans, indem sich die USA zunächst schwer taten. Sie bestimmten das Geschehen zwar, kamen aber kaum zu Chancen. Trainerin Sarina Wiegmann hatte ihre Niederländerinnen defensiv hervorragend eingestellt, besonders dem gefürchteten US-Spiel über die Flügel schadete dies. Die erste gute Chance des Duells resultierte bezeichnenderweise aus einem Eckball heraus. Julie Ertz zog im Fallen wuchtig ab, die niederländische Torfrau Sari van Veenendaal riss die Hände rechtzeitig nach oben. Eine knappe halbe Stunde war gespielt, die USA wirkten noch zu unpräzise in ihren Aktionen.

Etwas energischer gestaltete die Auswahl von US-Trainerin Jill Ellis die Schlussphase der ersten Hälfte. Eine Flanke Rapinoes landete auf dem Kopf Tobin Heaths, van Veenendaal parierte. Rapinoe durfte Sekunden später erneut den Ball nach innen geben, dieses Mal fand sie Alex Morgan, die ebenfalls an van Veenendaal und dem linken Pfosten scheiterte.

Die Torhüterin stand nun kräftig unter Beschuss, Morgan probierte es mit einem wuchtigen Schuss von der Strafraumgrenze - van Veenendaal lenkte den Ball ins Toraus. Dann war Pause und die Statistik eine deutliche: 5:1 Torschüsse, 5:2 Eckbälle und 71:56 Prozent Passquote sprachen für die USA. Dass die Niederländerinnen dennoch einen guten Job machten, bewies die Zweikampfquote, mit 56:44 Prozent lagen die Niederländerinnen in dieser Kategorie vorn.

Lavelle entscheidet die Partie

Ihren kämpferischen Esprit behielten sie auch im zweiten Abschnitt bei. An der Viererkette um Stefanie van der Gragt und Anouk Dekker verzweifelten die US-Spielerinnen zunehmend. Und sie wären vermutlich noch länger ergebnislos angerannt, wenn ihnen der Videobeweis nicht einen Strafstoß beschert hätte. Morgan war im Strafraum von van der Gragt getroffen worden, Schiedsrichterin Stephanie Frappart entschied erst auf Eckball.

Nachdem sie ihre Entscheidung (zurecht) revidiert hatte, war Rapinoe-Time. Obwohl nicht allzu platziert in die halbrechte Ecke flach geschossen, war van Veenendaal machtlos, der Favorit führte dank Rapinoes 50. Länderspieltor. Wenige Minuten später sorgte Rose Lavelle für die Vorentscheidung, indem sie den Ball aus 17 Metern hart und platziert in die rechte untere Ecke drosch. Wovon die Abwehr der Oranjes bei Lavelles Solo durchs halbe Mittelfeld träumte, blieb ein Rätsel.

Die Niederländerinnen gaben ihre defensive Spielweise nun auf, gezwungenermaßen, die US-Spielerinnen lud dies zu Kontern ein. Einer nach dem anderen rollte auf das niederländische Tor zu. Die beste Chance aufs 3:0 vergab die linke Außenverteidigerin Crystal Dunn, die den Ball aus kurzer Distanz nicht an van Veenendaal vorbeibrachte. Dann schritt Rapinoe lächelnd vom Feld, das Stadion erhob sich, spendete warmen Applaus. Christen Press ersetzte sie in den letzten zehn Minuten.

Gefährlich wurde es nur noch einmal für die US-Titelträume, als Sherida Spitse einen Freistoß knapp links am Tor vorbeisetzte. Nach fünfminütiger Nachspielzeit blies Frappart ein letztes Mal in ihre Pfeife, die US-Feier um Kapitänin Rapinoe konnte starten. Nach 1991, 1999 und 2015 stehen die USA wieder an der Spitze der Fußballwelt - ebenso wie Megan Rapinoe. Sie wurde zur besten Spielerin des Turniers gekürt. (Tsp)