Der Quarterback der Pittsburgh Steelers Dwayne Haskins ist am Samstag bei einem Autounfall in Florida ums Leben gekommen. Das berichtete der US-Fernsehsender ESPN unter Berufung auf Haskins' Agenten. Zudem veröffentlichten die Steelers auf Twitter ein Statement. „Ich bin am Boden zerstört und sprachlos“, teilte Steelers-Trainer Mike Tomlin mit.

„Dwayne war ein großartiger Teamkollege, aber noch mehr war er ein wunderbarer Freund. Es bricht mir das Herz. Unsere Gebete und Gedanken gelten seiner Ehefrau Kalabrya und der gesamten Familie.“

Haskins wurde 24 Jahre alt. Der Footballprofi war der 15. Pick Washingtons im Draft 2019, nachdem er zuvor für die Ohio State Buckeyes auf dem College aktiv war. Im Januar 2021 unterschrieb Haskins einen Einjahresvertrag bei den Pittsburgh Steelers, für die er aber nicht mehr zum Einsatz kam. „Die Welt hat heute einen großartigen Menschen verloren“, twitterte Steelers-Spieler Trent Jordan Watt. (dpa)