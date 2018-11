Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hat laut eines Medienberichts die internationalen Sportverbände aufgerufen, keine wichtigen Sportveranstaltungen mehr nach Spanien zu vergeben, bis Athleten aus dem Kosovo dort ohne Diskriminierung teilnehmen können. Darüber berichtet das Sportpolitik-Portal insidethegames.biz.

Die Warnung wurde erteilt, nachdem Sportler aus dem Kosovo Anfang des Monats nicht unter ihrer Flagge an der Karate-Weltmeisterschaft in Madrid teilnehmen durften. Spanien fürchte, eine vollständige Anerkennung des Kosovo können die Ambitionen von Separatisten im Baskenland und in Katalonien befeuern, hieß es. Das Kosovo ist seit 2014 IOC-Mitglied.

„Wenn die spanische Regierung nicht in der Lage ist, den Zugang zu Wettkämpfen für jeden Sportler - nicht nur aus dem Kosovo - zu garantieren, sollten wir alle internationalen Verbände warnen, dass sie keine internationalen Wettbewerbe dort austragen sollten, bis das Problem gelöst ist“, sagte Pere Miro, der stellvertretende Generaldirektor des IOC, laut insidethegames.

Mehr zum Thema Jahrestag des Referendums zur Unabhängigkeit Separatisten blockieren in Katalonien Straßen und Bahnstrecke

Die Karatesportler aus dem Kosovo trugen bei dem Turnier die Initialen ihres Verbandes auf dem Rücken, auf den Anzeigetafeln erschien die Abkürzung des Weltverbandes WKF hinter den Namen der Athleten. (dpa)