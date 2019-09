Himbeerkuchen soll es sein!

In der Dortmunder Ausgabe der "Ruhr Nachrichten" stehen die wirklich interessanten Details. Zum Beispiel, dass die beiden Klubs aus Madrid vor ihren letzten CL-Auftritten in Dortmund beide in einer anderen Stadt übernachteten. Real in Essen, weil Dortmund kein einziges 5-Sterne-Hotel hat. Atlético schlug letztes Jahr in Düsseldorf auf (weil wegen einer Messe in Dortmund alle Betten belegt waren). Der FC Barcelona ist genügsamer als Real und hat etwas mehr Glück als Atlético. Man übernachtet in unmittelbarer Nähe zum Stadion. Ob es dort einen so vortrefflichen Himbeerenkuchen wie in der Innenstadt gibt, schreiben die Kollegen der RN nicht.

Bild: djo