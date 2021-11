Borussia Dortmund ist die Revanche für das 0:4 im Hinspiel bei Ajax Amsterdam misslungen, für RB Leipzig ist das Champions-League-Aus seit Mittwoch vorzeitig besiegelt. Dortmund büßte eine 1:0-Führung noch ein und musste sich gegen die Niederländer noch mit 1:3 (1:0) geschlagen geben

Nach einer umstrittenen Roten Karte gegen Mats Hummels (29.) erzielte Marco Reus die Führung für den BVB mit einem verwandelten Elfmeter (37.), der nach Foul an Jude Bellingham erst nach Videobeweis gegeben wurde. Der Serbe Dusan Tadic (72.), der Ex-Frankfurter Sebastien Haller (83.) und der Ex-Bremer Davy Klaassen (90.+3) rissen die Gastgeber mit ihren Treffern aus allen Siegträumen.

Leipzig kann nach dem 2:2 (1:2) gegen Paris Saint-Germain auch rechnerisch die K.o.-Phase nicht mehr erreichen. Letzte kleine Hoffnung nach der vierten Pleite im vierten Spiel bleibt die Europa League, um international zu überwintern. Christopher Nkunku (8.) köpfte die Leipziger gegen seinen Ex-Klub in Führung, ehe André Silva einen an ihm verursachten Elfmeter (12.) verschoss. Das bestrafte Georginio Wijnaldum mit einem Doppelpack: Erst traf er zum Ausgleich (21.), dann zur Führung (40.). Dominik Szoboszlai sicherte mit einem verwandelten Elfmeter in der zweiten Minute der Nachspielzeit den ersten Punkt für die Leipziger. (dpa)