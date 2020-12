Die deutschen Meisterschaften der Springreiter am Wochenende sind durch einen folgenschweren Sturz überschattet worden. Bevor die Springreiter am Sonntag um den Titel ritten, hatte sich am Sonntagvormittag die Meldung vom Tod eines Pferdes verbreitet.

Der zehnjährige Firkov Du Rouet musste eingeschläfert werden, wie der Veranstalter mitteilte. Das Pferd habe am Vortag bei einem Sturz in einer internationalen Prüfung mit der Reiterin Annelies Vorsselmans „eine inoperable Fraktur des Oberarms erlitten“.

Die 37 Jahre alte Belgierin wurde nach Veranstalter-Angaben in eine Klinik gebracht, ist aber inzwischen entlassen. „Sie hat sich eine Nervenprellung im Schulterblatt zugezogen“, hieß es in einer Mitteilung.

Joachim Geilfuß, Chefrichter der internationalen Deutschen Meisterschaften, war Zeuge des Unfalls von Annelies Vorsselmans und Firkov du Rouet. Er erklärte das Geschehen im Parcours gegenüber dem Reitsport-Magazin St.GEORG online so: „Eigentlich war das eine Distanz auf fünf Galoppsprünge. Die Reiterin hat dann kurz vorm Sprung entschieden, doch einen Galoppsprung mehr zu reiten. Damit war die Distanz kaputt und das Pferd ist quasi direkt auf die Stange gefallen. Sie hat sich leider einfach vertan.“

Firkov du Rouet war laut dem Fachmagazin ein routiniertes Pferd. Er ging zunächst unter dem Briten Max Routledge, wechselte dann nach Kanada. Dort ritten ihn Kara Chad und Eric Lamaze. Lamaze startete ihn auf großen Turnierplätzen wie Spruce Meadows oder auch in Aachen. Im November 2019 saß Jeroen Dubbeldam einmal im Sattel des Fuchses, dann übernahm Annelies Vorsselmans.

Auch Otto Becker, Bundestrainer der deutschen Springreiter, nahm zum Vorfall in St.GEORG Stellung: „In unserem Sport wird alles Erdenkliche für die Sicherheit von Reitern und Pferden getan. Leider kann nicht jeder Unfall verhindert werden. Für jeden Reiter ist es das Schlimmste, sein Pferd und Sportpartner bei einem solchen Unfall zu verlieren. Mein Mitgefühl gilt der Reiterin und dem Besitzer des Pferdes.“

Den Titel bei den deutschen Meisterschaften holte sich im Übrigen Lokalmatador Philipp Weishaupt im Sattel von Asathir. Doch das geriet wegen des traurigen Unfalls zur Nebensache. (Tsp)