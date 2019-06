Basketball-Superstar Stephen Curry und die Golden State Warriors haben im Finale der nordamerikanischen NBA den ersten Matchball der Toronto Raptors abgewehrt. Der Titelverteidiger gewann am Dienstag früh das fünfte Spiel der Best-of-Seven-Serie bei den Kanadiern knapp 106:105 (62:56). Die Warriors konnten durch den Sieg ihren Rückstand in der Finalserie auf 2:3 verkürzen. Spiel sechs wird am Donnerstag im kalifornischen Oakland ausgetragen.

Der 30-jährige Curry war mit 31 Punkten, acht Rebounds und sieben Assists der Topscorer der Partie. Teamkollege Klay Thompson steuerte 26 Punkte bei. Aufseiten der Gastgeber überzeugte erneut Allstar Kawhi Leonard (26 Punkte/12 Rebounds). Kevin Durant, der nach mehr als einem Monat Verletzungspause seine Rückkehr feierte, verbuchte elf Zähler.

Durant wird Golden State nun aber in der entscheidenden Phase der Playoff-Finals fehlen. Der gerade wiedergenesende 30-Jährige zog sich eine Verletzung an der rechten Achillessehne zu. Eine MRT-Untersuchung am Dienstag soll genauen Aufschluss über die Schwere der Verletzung bringen. Es besteht der Verdacht, dass sich Durant die Achillessehne gerissen hat. Dies würde eine mehrmonatige Pause für ihn bedeuten.

„Es ist Mist. Ich fühle mich so schlecht für ihn“, sagte Teamkollege Klay Thompson. Es sei nicht dasselbe, ohne Durant auf dem Platz zu stehen. „Er wird jedoch stärker zurückkommen“, meinte Thompson. Durant hatte im fünften Spiel der Best-of-Seven-Serie gegen die Raptors sein Comeback gegeben, nachdem er einen Monat wegen einer Wadenverletzung gefehlt hatte. Die neue Verletzung zog er sich im zweiten Viertel zu. (dpa)