Man hat sich wieder nach oben geackert, ehrlich gearbeitet. Franz, von 1998 bis 2001 Spieler beim FCM, zählt auf, was sich alles verändert hat. Stadion, Laufhalle, Jugendzentrum, drei Kunstrasenplätze, ein Internat mit zwölf Zimmern, „das ist alles neu seit der Jahrtausendwende“. Stück für Stück habe sich der FCM weiterentwickelt. Dasselbe gilt für die Stadt, die einer einzigen Großbaustelle gleicht. Überall wird gebaut: Ob am Bahnhof oder an den Elbbrücken. „Die Stadt lebt, sie ist besser als ihr Ruf“, sagt Franz. Wieder zählt er auf: „Domplatz, Stadion, Elbe, viel Grün. Magdeburg ist auch Studentenstadt. Man spürt: Es entwickelt sich hier überall etwas, das kann man vielleicht auch auf den Verein projizieren.“ Dass die städtischen Projekte erfolgreich fortgeführt werden, bezweifelt niemand; aber kann auch der FCM neue Maßstäbe setzen?

„Infrastruktur, Manpower, es geht um eine weitere Professionalisierung, darum, Strukturen zu verfestigen“, sagt Franz. Es geht um hauptamtliche Trainer im Jugendbereich, um einen Personalausbau auf der Geschäftsstelle. Derzeit arbeiten dort zwölf Mitarbeiter – nur in Liga Zwei könnte man expandieren.

Man kennt die Situation an der Elbe. Im ersten Jahr nach dem Aufstieg in die Dritte Liga schoss der FCM direkt auf Platz vier, holte 56 Punkte. Das war die Saison 2015/2016, in der letzten Runde landete der Klub erneut auf Platz vier, 61 Punkte, nur zwei weniger als der Dritte Regensburg. Jetzt hat die Mannschaft von Trainer Jens Härtel schon 64 Punkte geholt, und trotzdem wird es knapp.

Franz lobt: „Unsere Mannschaft ist unsere Stärke.“ Es fallen Schlagworte wie Mentalität, Charakter, Physis. „Wenn wir diese Power auf den Platz kriegen, kommt auch die fußballerische Qualität zum Tragen“, sagt Franz.

Mehr als 17.000 Fans kommen zu jedem Heimspiel

Den Rest steuern die Fans bei. Die 16 Heimspiele besuchten 278.991 Zuschauer, durchschnittlich 17.436. Rostock (199.900) und der KSC (175.100) folgen abgeschlagen. Gegen Franz’ alten Verein wird das Stadion ausverkauft sein. „Die Wucht, die von Rängen kommt, muss die Mannschaft auf den Platz übertragen und wieder zurückgeben. Die Atmosphäre wird gigantisch, Bundesliga-Level, auch der KSC kommt ja mit einer vollen Kapelle“, frohlockt Franz. Ein Sonderzug mit 2000 Karlsruhern wird am Spieltag erwartet – und die wollen ihren Verein siegen sehen. Eigentlich muss der KSC sogar siegen.

Denn anders als in der Aufbaustadt Magdeburg geht es bei den Gästen eher um die Vermeidung von negativen Folgen, die ein Nicht-Aufstieg zweifellos nach sich ziehen würde. Die zweite Mannschaft, angesiedelt in der Oberliga, wird der KSC aus Kostengründen nach der Saison abmelden. Ohne die TV-Millionen aus Liga Zwei müsste wohl weiter eingespart werden, auch weil Stadt, Verein und Land ein neues Stadion am alten Standort beschlossen haben. Aktuell stockt das Projekt aber. Die Bieterangebote für den Bau überstiegen den vorgegebenen Kostenrahmen von 113,7 Millionen Euro. Zwischen Verein und Stadt wird deshalb wieder verstärkt über Gelder und Optionen diskutiert, Ende April soll dann die Öffentlichkeit „in größerem Ausmaß“ informiert werden, teilte die Pressestelle der Stadt Ende März mit. Sollte die Mannschaft von Trainer Alois Schwartz ihre Drittliga-Rekordserie von 21 ungeschlagenen Spielen am Stück um weitere, erfolgreiche ergänzen, hätte der KSC wohl auch neben dem Rasen leichteres Spiel.

Weshalb Maik Franz den Unterschied zwischen Magdeburg und Karlsruhe wie folgt erklärt: „Der KSC muss gewinnen, wir sollten und wollen gewinnen.“