Fußballfans neigen dazu, das Tun der Spieler zu überhöhen und zu bewundern. Aber wie viel Schwäche gestehen wir ihnen zu? Wie schnell werden Erwartungen geschürt, wie schnell verfallen wir in Hysterie, wenn Resultate ausbleiben? Wie weit darf es gehen. Nach der 0:6-Niederlage gegen die Bayern wurden am Trainingsgelände des Hamburger SV elf Grabkreuzen aufgestellt, mit dem Zusatz: „Eure Zeit ist abgelaufen! Wir kriegen euch alle!“ Am selben Tag erschienen Mertesackers Einblicke.

Kritik wird aber auch persönlicher und subtiler angebracht. Nach einem Gruppenspiel der EM 2012 etwa formulierte Mehmet Scholl als Experte in der ARD an die Adresse des Stürmers Mario Gomez: „Ich hatte zwischendrin Angst, dass er sich wund gelegen hat, dass man ihn wenden muss.“ Es ist kein Einzelfall, dass Spieler das öffentliche Vorgeführt- oder Runtergemachtwerden als identitätsbedrohend wahrnehmen.

„Ich habe mich gefühlt wie eine Glühbirne, die einsam von der Decke hängt. Nackt. Für jeden sichtbar. Unter mir war nichts“, sagte Deisler damals. Von Beginn seiner Karriere stand er unter Genieverdacht und wurde um die Jahrtausendwende zum Heilsbringer des damals rumpelnden deutschen Fußballs erkoren. Die Erwartungen von außen waren riesig. Es war ein Rennen, das er nicht gewinnen konnte. Andere Fußballer kollidieren mit ihren eigenen, oft zu hohen Erwartungen. Leistungssportler sind auf Perfektion gedrillt, sie stellen höchste Anforderungen an sich selbst und leiden dann auch am meisten, wenn sie diese nicht erfüllen.

„Es ist vorbei, es ist vorbei. Endlich ist es vorbei“

Mertesacker hat lange durchgehalten, erst in diesem Sommer wird seine Profikarriere enden. Er würde es immer wieder machen, hat er dem „Spiegel“ gesagt, „selbst wenn ich vor jedem Spiel erbrechen und 20 Mal in die Reha müsste“. Wie schnell man in Ungnade fallen kann, wenn öffentlich erwartete oder geforderte Leistungen nicht erbracht werden, können viele erzählen. Mertesacker ist nie in Ungnade gefallen, sein Geständnis hat daher viele überrascht. „Mich wundert, dass sich gewundert wird“, sagt Hans-Dieter Hermann. „Was Per ausgesprochen hat, ist nicht unnormal für Menschen, die öffentlich etwas leisten müssen.“ Zumal es ja nicht nur die Fälle Deisler und Enke gab. Offenbar hält sich aber immer noch der Glaube, dass der Profifußball eine Ansammlung lauter starker Männer ist.

Video 01:04 Min. Druck im Profifußball: Tedesco zieht 'den Hut vor Mertesacker'

Nachdenklich stimmt, was Mertesacker über seine Empfindungen während der Heim-WM 2006 erzählt hat. Während die Deutschen in ihrem WM-Sommer in kollektiven Taumel fielen, hat Mertesacker das Halbfinal-Aus gegen Italien als Erleichterung empfunden. „Es ist vorbei, es ist vorbei. Endlich ist es vorbei.“ Mertesacker war damals 21 und der Spieler mit der besten Zweikampfquote. Trotzdem hat er das Turnier als Last empfunden. Wie kann das einer sagen, dem Millionen Menschen zujubelten und eine Heldenrolle angedeihen ließen? Er wolle ausdrücklich nicht „weinerlich klingen“, hat Mertesacker erzählt. Natürlich seien ihm die Privilegien seines Lebens bewusst.

Millionen auf dem Konto schützen nicht vor Selbstzweifeln

Wer Leistungssport betreibt, begibt sich in eine besondere Drucksituation. Spieler wie Mertesacker, die ganz oben angekommen sind, sind mit dem Druck groß geworden, aber nicht gleich ausgehärtet. Der Verdrängungswettbewerb fängt früh an und macht vor der eigenen Kabine nicht Halt. Stärke zählt, niemals würde ein Spieler seinem Nachbarn Momente der Schwäche zugeben – er könnte ja sein Konkurrent sein. Andere wiederum laufen unter Stress zu Hochform auf.

Man hat zu funktionieren, suggeriert das Geschäft. Doch dieses Wir-müssen-funktionieren wird immer wieder individuell hinterfragt. Das ist im Sport nicht anders als im normalen Berufsleben. Viele fühlen sich überfordert, oder wissen nicht, wie sie Anforderungen gerecht und Aufgaben bewältigen sollen. Zu selten wird im betrieblichen Alltag über Stärken gesprochen, da sogenannte Leistungskennzahlensysteme Einzug halten, KPIs (Key Performance Indicator). Deren Aussagekraft ist umstritten, zumal sie von Betrieb zu Betrieb unterschiedlich erhoben und interpretiert werden.

Am Ende bleibt nur das viele Geld, das ein Fußballprofi verdient. Auch deswegen nehmen viele Spieler Ängste, Brechreiz und Würgegefühle in Kauf. Millionen auf dem Konto schützen aber nicht vor Selbstzweifeln.

Insofern ist es von Wert, wenn Menschen wie Per Mertesacker an die Öffentlichkeit gehen. Sie können mit ihrer Popularität sehr viele Menschen erreichen und Debatten wie diese anstoßen. Sie können helfen, dass andere sich hinterfragen und sich im Zweifel vielleicht selbst Hilfe suchen. Und sie zeigen den Nachwuchsspielern, was es wirklich bedeutet, Fußballprofi zu sein.