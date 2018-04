26.10.1997, GP von Europa in Jerez: Michael Schumacher vs. Jacques Villeneuve

1997 ist die Ausgangssituation nahezu dieselbe wie 1994, diesmal heißt der Rivale von Ferrari-Pilot Schumacher aber Jacques Villeneuve (Williams-Renault). Wieder führt der Deutsche mit einem Punkt vor seinem Konkurrenten (78:77), wieder muss der dahinterliegende Williams-Pilot vorbei, um Weltmeister zu werden. 22 Runden vor Schluss attackiert Villeneuve und Schumacher reagiert wie 1994 gegen Hill. Er fliegt wieder raus und beendet das Rennen im Kiesbett, während Villeneuve weiterfahren kann.

Wie Hill 1994 trägt aber auch Villeneuve einen Schaden davon, die Batteriebefestigung ist beschädigt und hängt nur noch an den Kabeln. „Ich streichelte die Bremsen und fuhr ganz sanft. Zum Glück – denn sonst hätte ich die Ziellinie nicht gesehen“, sagt Villeneuve später, der als Dritter im Ziel ankommt und den Titel holt. Schumacher steht als großer Verlierer da, erst recht weil die Fia das Abschuss-Manöver mit dem Abzug aller Saisonpunkte sanktioniert.

30.05.2010, GP der Türkei in Istanbul: Sebastian Vettel vs. Mark Webber

Das siebte Saisonrennen 2010 ist eigentlich eine klare Angelegenheit für die Red-Bull-Piloten Mark Webber und Sebastian Vettel, die einem Doppelsieg entgegenfahren. Dann bricht Runde 40 an. Der Deutsche scheint in dieser schneller und setzt auf der Geraden zum Überholmanöver an. Als Vettel links vorbeizieht, bleibt Webber auf seiner Linie. Blöd nur, dass Vettel – um sein Manöver abzuschließen – leicht nach rechts lenkt.

Webber weicht nicht aus, es kracht. Vettel muss aufgeben, Webber kann trotz ramponiertem Frontflügel weiterfahren, büßt aber seine Spitzenposition ein. Während Vettel von der Piste rauscht, schickt er Webber noch eine abfällige Geste hinterher. „Wenn man die Bilder sieht, ist es eindeutig, dass Mark die Schuld hat. Ich hatte die Möglichkeit zum Überholen und war auf der inneren Seite“, sagt Vettel anschließend. Vom Red-Bull-Crash profitiert das siegreiche McLaren-Duo Lewis Hamilton und Jenson Button. Am Ende der Saison wird Vettel das Malheur kaum noch interessieren. Mit 23 Jahren holt er seinen ersten Weltmeistertitel. Das hat so jung noch keiner geschafft.