21.10.1990, GP von Japan in Suzuka: Alain Prost vs. Ayrton Senna

Wieder Suzuka. Wieder Prost gegen Senna. Wieder eine Titelentscheidung. Die Eindrücke der Kollision der beiden McLaren-Piloten im Jahr zuvor an gleicher Stelle werden wieder ins Gedächtnis gerufen. Doch diesmal mit vertauschten Rollen. Prost, im Dienst von Ferrari, muss für seinen Titeltraum vor seinem Rivalen landen. Ein Ausfall von beiden würde Senna den Titel bescheren. Im Vorfeld des Rennens bittet Senna um eine Verlegung der Pole-Position. Seiner Meinung nach befindet sie sich auf der falschen Seite.

Doch der Mann aus dem zu jener Zeit motorsportverrückten Brasilien ist mit seinem Protest nicht erfolgreich und sagt: „Wenn Prost den Start gewinnt, weil ich auf der falschen Seite stehe, dann werde ich es in der ersten Kurve drauf ankommen lassen. Er sollte besser nicht vor mir einlenken, denn dann wird er es nicht durch die Kurve schaffen.“ Genau so kommt es. Die von Senna erzwungene Kollision macht ihn zum Weltmeister. Ein Jahr später gibt er zu, dass der Unfall Absicht war.

13.11.1994, GP von Australien in Adelaide: Michael Schumacher vs. Damon Hill

Saisonfinale 1994, das Duell Damon Hill gegen den jungen Michael Schumacher steht an. Der Deutsche geht mit einem Punkt Vorsprung ins Rennen und führt dieses an, dicht gefolgt von Hill. Als Schumacher einen Fehler macht und von der Strecke rutscht, wagt Hill in der nächsten Kurve das Überholmanöver. Schumacher macht rücksichtslos die Tür zu, es kommt zum Unfall. Schumachers Benetton hebt ab und bleibt im Reifenstapel hängen.

Hill kann zunächst weiterfahren, muss eine Runde später aber an die Box, weil die Radaufhängung seines Williams beim Crash beschädigt wurde. Der Schaden ist irreparabel, Hill muss das Auto in der Box abstellen und ein nur kurz enttäuschter Schumacher feiert am Absperrgitter der Strecke seinen ersten von insgesamt sieben Weltmeister-Titeln.