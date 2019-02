Adam Bodzek und Ihr Kapitän Oliver Fink stehen sinnbildlich für die kampfstarke Fortuna. Sie sind mit Sicherheit keine Stars der Bundesliga, bei Ihnen aber gesetzt. Wie wichtig sind diese Spieler für Sie?

Als ich im März 2016 hier angefangen habe, saßen beide auf der Tribüne. Ich habe sie aber sofort in die Startformation befördert, weil das sehr charakterstarke und gute Mannschaftsspieler sind. Ich habe Fink dann zum Kapitän und Bodzek zum Vize-Kapitän gemacht. Keiner von beiden hat damit gerechnet, dass sie nochmal in der Bundesliga spielen würden. Aber auch da sind sie für mich die wichtigsten Spieler, weil ich mich zu 100 Prozent auf sie verlassen kann. Sie sind Musterprofis, die sich für den Verein zerreißen und einen sehr, sehr positiven Effekt auf ihre Mitspieler haben. Hinzu kommt die Menschlichkeit. Ich wohne in Krefeld und habe vor meiner Zeit bei der Fortuna jeden Tag Zeitung gelesen. Man hat von diesen beiden Spielern, die monatelang auf der Tribüne saßen, nie ein negatives Wort über die Mitspieler, den Trainer oder ihre Situation gelesen.

Vor seinem Saison-Debüt gegen Hertha BSC spielte Oliver Fink zuletzt im Mai 2013 in der Bundesliga.

Ich kann sein Leistungsvermögen aber einschätzen. Er ist unser laufstärkster Spieler und das mit 36 Jahren. Das ist ein Vollprofi. Er ist als Erster beim Trainingsgelände und fährt als Letzter wieder weg, sonst könnte er diese Leistungen gar nicht abrufen. Seinen ersten richtigen Saisoneinsatz hatte er beim 3:3 bei den Bayern. Da war er überragend! In Hannover hat er das 1:0-Siegtor gemacht, gegen Stuttgart das vorentscheidende Tor zum 2:0. Aber das ist gar nicht das Wichtigste. Wie er für die Mannschaft arbeitet, was er läuft, wie er kämpft – das ist das Entscheidende. Das schätzen nicht nur seine Mitspieler, sondern auch ich.

Die Fortuna sammelte bereits die drittmeisten gelben Karten und verursachte die sechstmeisten Fouls am Gegner. Wie viel Plan steckt dahinter?

Natürlich wollen wir Aggressivität, aber wir wollen sie kontrolliert. Wir wollen keine Platzverweise oder gelb-roten Karten – und die haben wir bislang auch noch nicht bekommen. Weil die Mannschaft weiß, wie weit sie gehen kann. Wir wollen aber natürlich aggressiv und eklig sein, das ist unsere einzige Chance.

Video 00:42 Min. Düsseldorf erwartet Leverkusens 'Offensiv-Wucht'

Sie haben weniger Ballbesitz als jedes andere Bundesliga-Team. In welchen Aspekten muss Ihre Mannschaft im Umkehrschluss besonders gut sein?

Darin, die Räume eng zu machen und dem Gegner keinen Spielraum zu lassen. Ballbesitz ist heute nicht mehr entscheidend, das sieht man ja auch an unserer Statistik. Wir wussten, dass wir dem Ball viel hinterherlaufen müssen, weil wir eben nicht so gut individuell besetzt sind wie andere Mannschaften. Das müssen wir umso mehr über die Laufbereitschaft und die Teamfähigkeit wett machen. Wenn wir den Ball dann haben, müssen wir so schnell es geht vor das gegnerische Tor kommen, uns da Chancen erarbeiten und schlussendlich auch treffen. Das ist bisher sehr, sehr gut gelungen. Und dafür verzichte ich auch gerne auf zehn oder fünfzehn Prozent mehr Ballbesitz.

Nun geht es für Sie und die Fortuna gegen das formstarke Bayer 04 Leverkusen zum Derby. Wie gehen Sie die Partie an?

Ich erwarte ein enorm schweres Spiel. Bayer Leverkusen ist eine der offensivstärksten Mannschaften der Liga. Sie verfügen über fünf Top-Offensivspieler. Havertz, Brandt, Bellarabi, Volland und Bailey – das sind technisch hervorragende Spieler, die unter Peter Bosz wieder aufblühen. Aber trotzdem: Wir haben gezeigt, wie es gehen kann. Wir haben in München, Leipzig und Hoffenheim jeweils einen Punkt geholt, Dortmund geschlagen und auch in Hannover und Augsburg gewonnen. Wir sind in der Lage, uns auswärts zu wehren und zu punkten.