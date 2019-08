Philippe Coutinho konnte sich kaum retten. Der Brasilianer, seit kurzem in Diensten des FC Bayern München, wurde vor dem Gastspiel seines neuen Arbeitgebers bei Schalke 04 regelrecht von der Fotografen-Horde belagert, die am Samstag in die Arena von Gelsenkirchen gekommen war. Natürlich wollte jeder den schönsten, besten, skurrilsten Schnappschuss von jenem Mann haben, den der Rekordmeister für schlappe 8,5 Millionen Euro bis zum Saisonende vom FC Barcelona ausgeliehen hat. Die Sache war nur: Action-Fotos von Coutinho gab es am zweiten Bundesliga-Spieltag lange Zeit nicht. Coutinho saß fast eine Stunde lang auf der Ersatzbank, ehe Serge Gnabry Platz für ihn machte und vom Feld ging.

Immerhin wurde Coutinho Zeuge eines souveränen Auftritts seiner neuen Kollegen. Eine Woche nach dem 2:2 gegen Hertha BSC zum Auftakt der 57. Bundesliga-Saison durfte sich die Mannschaft von Trainer Niko Kovac über den ersten Sieg der Spielzeit 2019/20 freuen. Mit 3:0 (1:0) setzten sich die Münchner vor 62.217 Zuschauern bei Schalke 04 durch und verhinderten damit einen Fehlstart.

Die Bayern begannen zum ersten Mal mit 80-Millionen-Euro-Zugang Lucas Hernandez in der Startformation. Die Defensive hatte zunächst allerdings herzlich wenig zu tun: Bayern machte das Spiel und war die deutlich aktivere Mannschaft, jedoch ohne Torgefahr auszustrahlen. Bis zur 17. Minute: Dann zwang Robert Lewandowski Alexander Nübel im Schalker Tor zu einer starken Parade. Kurz darauf machte es Lewandowski dann besser, wobei er aus deutlich aussichtsreicherer Position abschließen durfte: nämlich vom Elfmeterpunkt. Zuvor hatte Jonjoe Kenny Kingsley Coman regelwidrig im Strafraum zu Fall gebracht. Den fälligen Elfmeter verwandelte Lewandowski gewohnt souverän zum 0:1 – zugleich der Pausenstand.

Nach dem Seitenwechsel dauerte es nur wenige Minute, ehe Lewandowski die Vorentscheidung herbeiführte. Einen Freistoß aus 20 Metern Torentfernung zirkelte der polnische Stürmer an der Mauer vorbei zum 2:0 in den Winkel. In der Folge erarbeiteten sich die Schalker dann einige gute Gelegenheiten, die beste vergab Daniel Caligiuri. Auf der Gegenseite setzte Robert Lewandowski den Schlusspunkt – wer auch sonst? Nach einem Bilderbuchkonter traf der Stürmer auf Vorlage von Kingsley Coman zum 3:0-Endstand. (Tsp)