Der TTC Eastside hat das erste Finalspiel der Champions League verloren, besitzt aber weiterhin die Chance auf die erfolgreiche Titelverteidigung. Am späten Sonntagabend unterlagen die Berlinerinnen 2:3 beim polnischen Tischtennis-Spitzenklub KTS Tarnobrzeg.

Eastside lag bereits 0:2 zurück, glich aus, doch am Ende verlor Shan Xiaona ihr Einzel gegen Yang Xiaoxin in vier Sätzen. Zum Auftakt hatte Shan gegen Han Ying im Duell der deutschen Nationalspielerinnen zwei Matchbälle gehabt, musste sich aber in fünf Sätzen geschlagen geben. Die Punkte für Eastside, das die Champions League schon fünf Mal gewonnen hat, holten Britt Eerland (3:1 gegen Elizabeta Samara) und Nina Mittelham (3:2 gegen Han Ying).

„Wir wissen, was wir können und haben noch nie aufgegeben. Ich vertraue meinen Spielerinnen und weiß, dass sie im Rückspiel alles geben werden, um das Gesamtergebnis zu unseren Gunsten zu korrigieren“, sagte Trainerin Irina Palina. Das zweite Spiel findet am Freitag in der Frauensporthalle im Freizeitforum Marzahn statt (18.30 Uhr). Sollte es 3:2 für die Gastgeberinnen enden, käme es aufgrund des neuen Modus zum „Golden Match“. Es würden dann drei Einzel über jeweils nur einen Satz gespielt werden. Tsp