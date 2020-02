Die frühere Weltranglistenerste Maria Scharapowa beendet ihre Tennis-Karriere. In einem Essay für die Zeitschrift „Vanity Fair“ erklärte die 32 Jahre alte Russin am Mittwoch ihren Rücktritt. „Indem ich mein Leben dem Tennis gewidmet habe, hat das Tennis mir ein Leben gegeben. Ich werde es jeden Tag vermissen“, schrieb Scharapowa. In ihrer schillernden Karriere hatte sie fünf Grand-Slam-Turniere gewonnen und war 21 Wochen die Nummer eins der Tennis-Welt.

Nach einer Doping-Sperre war Scharapowa im April 2017 auf die Tennis-Tour zurückgekehrt, hatte aber nicht wieder ihr früheres Niveau erreicht. Neben ihren häufigen Schulterproblemen hatte sie zuletzt auch an einer Viruserkrankung gelitten. „Tennis hat mir die Welt gezeigt - und es hat mir gezeigt, aus welchem Holz ich geschnitzt bin“, schrieb Scharapowa. (dpa)