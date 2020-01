Ex-Turnprofi Philipp Boy (32) zieht es zurück ans Reck. „Ich eröffne am 23. Januar in Berlin meinen Sportpark am Gleisdreieck namens „B-Part Sports“. Ich bin Betreiber und gebe auch Kurse. Dafür habe ich unter anderem ein turnbasiertes Programm zusammengestellt“, sagte er am Rande des „Pearl Fashion Aperitif“ Montagabend in Berlin. „Ich freue mich wahnsinnig darauf, weil ich im Herzen von Berlin diesen urbanen Lebensstil mitgestalten kann. Es ist ein Outdoor-Sportpark, in dem ich als Coach regelmäßig sein werde, am Anfang jeden Tag“, sagte der frühere Cottbuser.

Seine Frau werde mit seiner sechsjährigen Tochter ebenfalls vorbeischauen. „Wir machen auch Kiezangebote, was bedeutet, dass zweimal im Monat Kinder aus der Region zusammen mit mir trainieren können.“

Mehr zum Thema Moderator der Turn-WM Philipp Boy hat ein neues Feuer in sich entfacht

Boy, zweifacher Europameister und WM-Zweiter von 2010 und 2011, beendete im Dezember 2012 seine Turn-Karriere und arbeitet seitdem als Versicherungsfachmann. Seit Januar 2017 lebt der in Schwedt geborene Ex-Turner zusammen mit Frau und Tochter in Berlin. Dem Sport hatte er lange entsagt. Erst durch das Deutsche Turnfest in Berlin 2017 und die Turn-WM in Stuttgart 2019 habe er sich seinem Sport, vorerst als Moderator, wieder angenähert. (dpa)