Die Füchse Berlin stehen zum dritten Mal nach 2015 und 2017 im Endspiel um den EHF-Pokal: Beim Finalturnier in Magdeburg setzte sich das Team von Trainer Velimir Petkovic am Samstag im Halbfinale mit 27:24 gegen Bundesliga-Mitstreiter Frisch Auf Göppingen durch. Damit treffen die Berliner am Sonntag im Endspiel auf St. Raphael treffen. Der einzige Teilnehmer des Finalturniers, der nicht aus der Bundesliga kommt, hatte im ersten Halbfinale des Tages überraschend Gastgeber SC Magdeburg besiegt (28:27).

Keine 48 Stunden nach dem Krimi gegen Hannover-Burgdorf (25:24) wurden die Berliner in der Halle des alten Lieblingsrivalen aus Magdeburg mit einem gellenden Pfeifkonzert begrüßt; die neutralen Zuschauer unter den 7000 schlugen sich von Beginn an auf die Seite der Göppinger. Davon ließen sich die Berliner durchaus beeindrucken: Bereits nach wenigen Minuten war klar, dass die Partie niemals so deutlich enden würde wie das Punktspiel beider Abordnungen vor wenigen Wochen, das die Füchse noch mit 14 Toren Vorsprung für sich entschieden hatten. Dieses Mal sollte es anders laufen.

Silvio Heinevetter diesmal kein Faktor

Die Neuauflage des EHF-Cup-Endspiels von 2017 war vom Anpfiff weg ein äußerst umkämpftes, enges Match. Bis zum 6:6 konnte sich kein Team absetzen, dann zogen die Schwaben auf 10:7 davon. Füchse-Trainer Petkovic verzichtete in dieser Phase einigermaßen überraschend darauf, sein Team in einer Auszeit neu zu justieren. Vor allem gegen Göppingens Linksaußen Marcel Schiller fanden die Füchse lange Zeit kein Mittel, zumal Silvio Heinevetter ausnahmsweise gar kein Faktor war. Nach 25 Minuten hatte Petkovic ein Einsehen mit dem deutschen Nationalkeeper, für ihn kam Routinier Petr Stochl, der sich sogleich mit einer spektakulären Parade einfügte. Trotzdem liefen die Berliner lange Zeit dem Drei-Tore-Rückstand hinterher, den sie sich eingehandelt hatten. In der Schlussphase des ersten Durchgangs nutzten sie dann allerdings eine Überzahlsituation aus; kurz vor der Pause traf Fabian Wiede zum 13:13-Ausgleich.

Auch nach dem Seitenwechsel bearbeiteten sich die Teams nach allen Regeln der Kunst und schenkten sich nichts. Paul Drux traf nach 32 Minuten zur ersten Berliner Führung an diesem Abend, aber diese sollte nicht lange Bestand haben. Göppingen ließ sich nicht abschütteln, obwohl die Schwaben nun deutlich mehr Aufwand betreiben mussten als noch in Durchgang eins, um einen Treffer zu erzielen; die Berliner Defensive stand nun deutlich kompakter und auch Petr Stochl wusste einige Bälle zu entschärfen.

Mehr zum Thema Handball-Bundesliga Füchse Berlin zittern kräftig

Acht Minuten vor dem Ende traf Fabian Wiede zum 25:23 - und dieses Polster wussten die Berliner unter größtmöglichem Einsatz bis zur Schlusssirene zu verteidigen. Bester Werfer der Berliner war einmal mehr Rechtsaußen Hans Lindberg mit neun Treffern. Auch das letzte Tor des Tages zum aus Berliner Sicht vielumjubelten 27:24 war dem Dänen vorbehalten.