Immer jünger, immer stärker: Das markiert den Trend. Nun ist ein zwölfjähriger amerikanischer Junge aus dem US-Bundesstaat New Jersey dabei, der jüngste Schach-Großmeister aller Zeiten zu werden. Abhimanyu Mishra heißt er, die Eltern stammen aus Indien. Bis zum 5. September hat er Zeit, um die dritte Großmeisternorm zu erfüllen und den bisherigen Rekord des Russen Sergej Karjakin zu brechen, der im Jahr 2002 den Titel im Alter von zwölf Jahren und sieben Monaten geholt hatte. Experten rechnen damit, dass Mishra schon in den nächsten Wochen Karjakin ablösen wird. Ein Großmeister muss 2500 Elo-Punkte erreicht haben. Die Zahl errechnet sich durch die bis dahin besiegten Gegner.

Er zählt zu den zwanzig weltbesten Schachspielern

Die Gehirne von Kindern sind sehr aufnahmefähig. In den vergangenen Jahren ist die Zahl der Schach-Wunderkinder weltweit sprunghaft gestiegen. Mishra lernte das Schachspiel im Alter von zweieinhalb Jahren. Den Titel eines Nationalen Meisters errang er im Alter von sieben Jahren und sechs Monaten, das war US-Rekord, den eines Internationalen Meisters im Alter von zehn Jahren und neun Monaten, das war ebenfalls Rekord. Seine erste Großmeisternorm erfüllte er Ende April bei einem Turnier in Budapest, seine zweite Anfang Mai bei einem weiteren Turnier in Budapest. Gemessen an seinem sogenannten „tournament performance rating“ (TPR) gehört er mit 2739 Punkten bereits zu den zwanzig weltbesten Schachspielern.

Magnus Carlsen war als Großmeister 13 Jahre alt

Ausdauer, Gedächtnis, visuelle Fantasie: All das besitzen die neuen Kinder-Genies reichlich. Viele von ihnen kommen aus Indien und China. Die Förderung von Talenten beginnt in diesen Ländern sehr früh. Die Entwicklung weist daher in eine eindeutige Richtung. Im Jahr 1950 war der jüngste Großmeister mit 26 Jahren David Bronstein, im Jahr 1952 mit 23 Jahren Tigran Petrosjan, 1955 mit 18 Jahren Boris Spasski, 1958 mit 15 Jahren Bobby Fischer. Magnus Carlsen wurde mit 13 Jahren und vier Monaten Großmeister und mit 22 Jahren der jüngste Schachweltmeister aller Zeiten.

Mishra könnte auch diesen Rekord brechen. Zeit genug hat er.