Eindrücke aus dem EM-Stadion Dortmund Spieler verlassen den Platz – dänische Fans tanzen im Regen

Das deutsche EM-Achtelfinale in Dortmund gegen Dänemark ist am Samstagabend wegen des drohenden Unwetters zunächst unterbrochen worden.

Schiedsrichter Michael Oliver schickte beide Mannschaften in der 35. Minute vom Rasen, als Blitz, Donner und Regen über das Dortmunder Stadion zogen.

Ein Blitz während des EM-Achtelfinalspiels zwischen Deutschland und Dänemark © imago/Bildbyran/JESPER ZERMAN

Um 21.59 Uhr und nach kurzer Aufwärmphase pfiff der Engländer die Partie wieder an. Dies sei eine „gemeinsame Entscheidung mit den Dänen und den Schiedsrichtern“ gewesen, teilte der Deutsche Fußball-Bund mit.

Die deutschen und dänischen Spieler verlassen den Platz. © AFP/KENZO TRIBOUILLARD

Die Stimmung der mehr als 60.000 Fans auf den größtenteils überdachten Rängen blieb zunächst entspannt.

Dänische Fans reagieren auf den wetterbedingten Spielabbruch. © REUTERS/WOLFGANG RATTAY

„Aufgrund schlechter Wetterbedingungen wurde das Spiel unterbrochen“, wurde auf der Videowand eingeblendet.

Auf der Großbildleinwand wird mitgeteilt, dass das Spiel aufgrund der schlechten Wetterbedingungen unterbrochen wurde. © REUTERS/WOLFGANG RATTAY

Die Spieler gingen in die Kabinen. Ein schwerer Regenschauer ging über dem Stadion nieder.

Gesamtansicht des Regens während der Spielunterbrechung aufgrund der schlechten Wetterbedingungen © REUTERS/WOLFGANG RATTAY

Blitz über dem Stadion © imago/Jan Huebner/Patrick Scheiber

Schiedsrichter-Experte Patrick Ittrich sagte bei MagentaTV: „An erster Stelle steht der Schutz der Spieler und Zuschauer. Es gibt keine Zeitvorgabe, wie lange unterbrochen wird. Man wird warten, bis das Unwetter vorüber ist.“

Die deutschen Fans reagieren auf den Regen, als das Spiel wegen widriger Wetterbedingungen unterbrochen wird. © REUTERS/LEON KUEGELER

Während der Pause sangen die Fans zeitweise: „Oh, wie ist das schön“.

Dänemark-Fans feiern unterm Wasserstrahl. © IMAGO/Shutterstock/Kieran McManus

Mitarbeiter fegten am Spielfeldrand Wasser in einen Gully, mehrere dänische Fans tanzten im vom Dach stürzenden Regenwasser.

Helfer schieben das Wasser mit Schieber in einen Abfluss. © imago/Revierfoto/Revierfoto

Personal arbeitet auf dem Spielfeld vor der Wiederaufnahme des Spiel. © REUTERS/Kai Pfaffenbach

Zahlreiche Anhänger versuchten, sich mit mitgebrachten Fahnen oder Transparenten vor dem Regen zu schützen.

Deutsche Fans schützen sich vor dem Regen. © REUTERS/LEON KUEGELER

Deutsche Fans auf der Tribüne, als das Spiel wegen schlechten Wetters unterbrochen wird. © REUTERS/BERNADETT SZABO

Auch mehrere Fanzonen wurden am Samstag wegen des Gewittertiefs mit starkem Regen und Hagel geschlossen. Schon vor eineinhalb Wochen kam es wegen ähnlicher Unwetter zur Schließung zentraler Fanzonen etwa in Düsseldorf, Berlin, Köln, Dortmund und Leipzig.

Deutschland wird in den vergangenen Wochen immer wieder von teils schweren Unwettern getroffen. Auch in der Nacht zu Freitag sorgten starke Regenfälle und Gewitter in mehreren Bundesländern unter anderem für überflutete Straßen und vollgelaufene Keller. Teils gab es erhebliche Auswirkungen auf den Verkehr. (dpa/AFP/tsp)