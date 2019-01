Die Mitgliederzahlen beim DHB stagnieren

Insgesamt gibt es 28 Handballvereine in ganz Berlin. Das hört sich nach einer ganzen Menge an. Doch wenn man sich hier vergleichsweise die Statistik der Fußballvereine in Berlin ansieht, scheint der Handball wieder klein zu sein. 93 Fußballvereine sind es.

Handball war früher anders als heutzutage. Es wurde auf dem Feld gespielt. Es gibt zwei Arten von Feldhandball. Zwischen 1967 bis 1973 gab es eine Feldhandball-Bundesliga. In dieser Zeit und vorher war das Großfeldhandball üblich. Beim Großfeldhandball ist das Spielfeld so groß, wie ein Fußballfeld. Damals gab es natürlich ganz andere Regeln als beim Handball, was wir heute kennen. Danach gab es noch das Kleinfeldhandball.

Diese Form von Handball entspricht eigentlich der Form von Handball, welches heutzutage gespielt wird. Der einzige Unterschied war, dass Kleinfeldhandball draußen gespielt wurde. In Deutschland war das Kleinfeldhandball nicht wirklich populär und man stieg schließlich auf Hallenhandball um. In anderen Ländern, wie Luxemburg wurde bis 1975 die Landesmeisterschaft noch draußen gespielt.

Der Deutsche Handballbund (DHB) der Männer gewann dreimal die Weltmeisterschaft, wurde zweimal Europameister, sowie einmal Olympiasieger. Der letzte wirklich große Erfolg der Nationalmannschaft war 2016. Da wurden die Spieler Europameister. Die Hoffnung auf einen weiteren Titel war dieses Jahr groß.

Die deutsche Nationalmannschaft spielte die Vor- und Hauptrunde im eigenen Land famos auf und erreichte das Halbfinale ohne eine eigene Niederlage. Doch dann trafen sie in Hamburg auf die stark aufspielenden Norweger und verloren mit sechs Toren Unterschied. Die erste Niederlage bei der Heim-WM als Euphoriebremse? Ein wenig. Während bei der Niederlage im Halbfinale gegen Norwegen 11,91 Millionen Zuschauer das eher einseitige Duell verfolgten, sahen trotzdem mehrere Millionen Zuschauer das Drama um Platz drei an.

Warum gibt es keine Handball-AG an der Schule? Da ist der DHB gefordert

Doch wie sieht es jetzt nach der Weltmeisterschaft im eigenen Land aus? Seit dem Wintermärchen 2007, dem Titelgewinn im eigenen Land, sollte man meinen, dass eigentlich die Mitgliedschaftszahlen des DHB gestiegen sind. Doch erst am 1. Januar 2018 sind in einem Jahr mal wieder mehr Mitglieder dazugekommen. Es war die erste Steigerung in den Zahlen seit 2009! 757.593 Frauen und Männer sind Mitglieder im Deutschen Handballbund.

Doch welche Relevanz hat der Sport abseits der Klubs? Wird auf Pausenhöfen überhaupt noch über Handball gespielt? Geschweige denn über ihn gesprochen?

Gesprochen wurde während der WM natürlich, wenn auch nicht wirklich so ausführlich. Doch mir ist es jedenfalls nicht bekannt, dass auf dem Pausenhof Handball gespielt wird. Fußball oder Basketball sind üblicher. Doch wenn man vielleicht an Schulen häufiger eine Handball-AG anbieten würde, wäre es durchaus möglich, dass der Handball populärer werden könnte. Bei mir an meiner Schule in Köln gibt es das nicht. Doch der DHB könnte auch mal selber Initiative ergreifen und so was zum Beispiel finanzieren.

Die nächste Unklarheit ist die Zukunft. Die Frage ist, ob noch genug gute deutsche Handballer ausgebildet werden, um in Zukunft das deutsche Nationalteam zu Titeln zu führen. Vieles ist noch unklar, doch es wird sicher über Lösungen beraten und momentan ist der deutsche Handball ja noch in einer guten Entwicklung. Hoffen wir, dass es so bleibt.

Oskar Wilms, 14 Jahre alt