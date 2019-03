Stephane Richer, 52, wurde als Spieler viermal Meister mit Mannheim. Für die Hamburg Freezers arbeitete er als Trainer, Co-Trainer... Foto: Kai-Uwe Heinrich

Dann haben Sie sich die Schlittschuhe wieder angeschnallt.

Ich wollte ganz nah dran sein an der Mannschaft, um zu sehen, wo das Problem liegt. Das, was ich als Trainer mitbekommen habe, wird mir auch als Sportdirektor später noch helfen. Wir wollten auch nicht nur einen Trainer für zwei Monate holen, sondern wollen dauerhaft den richtigen finden. Und das soll einer sein, der unsere Philosophie umsetzt.

Die da wäre?

Ich bin seit zwei Jahren Sportdirektor und seitdem arbeiten wir an einer Neuausrichtung. Schon zu Beginn meiner Amtszeit gab es einen Schnitt mit Auflösungsverträgen für einige Spieler und dem Tausch Thomas Oppenheimer gegen Darin Olver. Dann hatten wir letztes Jahr Erfolg und haben gesagt, dass wir im Sommer nichts machen. Aber jetzt sehen wir, dass wir mit unserem ursprünglichen Plan weitermachen müssen. Das bedeutet, die Mannschaft zu verjüngen und eine neue Generation zu entwickeln. So wie in der erfolgreichen Eisbären-Ära auch: Mit talentierten Deutschen und starken Ausländern.

Wie schaffen Sie es denn, ihre Jobs als Trainer und Sportdirektor unter einen Hut zu bringen?

Das geht grundsätzlich schon, aber langfristig ist das keine Lösung. Auf der Geschäftsebene habe ich viel Unterstützung von Peter John Lee und Stefan Ustorf. Und auch dem Eis habe ich mit Gerry Fleming und Steffen Ziesche zwei gute Co-Trainer. Aber das ist kurzfristig, nächste Saison werden wir einen neuen Trainer haben.

Was muss der neue Coach denn mitbringen?

Es braucht jemanden, der Führungsqualitäten hat. Der die Richtung vorgibt, der gut kommunizieren kann mit den Spielern und der konsequent ist. Das war bei uns zu Beginn der Saison nicht der Fall. In meiner Zeit haben wir das gemacht, was der Trainer gesagt hat. Heute fragen die Spieler nach und wollen wissen, warum etwas gemacht werden soll. Sie müssen genau verstehen, was der Trainer will, um es wirklich umsetzen zu können.

Sie haben bereits mit zwei Trainern gesprochen. Mit wem? Steht Ihr Nachfolger womöglich schon fest?

Ich will hier keine Namen nennen. Es stimmt, dass wir mit zwei Kandidaten schon gesprochen haben. Aber es wird weitere Gespräche geben. Im Moment steht noch kein Nachfolger fest.

Wahrscheinlich können sie uns auch noch nicht bestätigen, dass Leonhard Pföderl zur neuen Saison kommt und auf der anderen Seite Toptorschütze Jamie MacQueen, Jens Baxmann und Maximilian Adam den Verein verlassen?

Aber das ist doch immer so. Selbst wenn du schon mit einem Spieler einen Vertrag zur übernächsten Saison hast. In der DEL ist anders als in Nordamerika alles ein großes Geheimnis. Was ich sagen kann, ist, dass ein paar neue Spieler kommen werden.

Aber zum Beispiel im Falle Pföderl ist die Personalie doch längst durch und allseits bekannt.

Für mich hat es auch etwas mit Respekt mit dem anderen Verein zu tun, das man über Personalien erst nach einer Saison offen spricht. Vielleicht ändern wir das bei den Eisbären irgendwann, und geben Neuverpflichtungen schon während einer Saison bekannt. Auch als ein Signal an unsere Fans.

Neuer Versuch: Nur drei Ausländer stehen für nächste Saison unter Vertrag. Heißt das, dass bis auf Louis-Marc Aubry, Sean Backman und James Sheppard alle anderen gehen müssen?

Colin Smith darf man hier nicht vergessen, er hat er ja inzwischen einen deutschen Pass und zählt nicht mehr als Ausländer. Grundsätzlich haben wir aber noch keine finalen Entscheidungen getroffen. Die Jungs haben in den Play-offs die Chance, sich noch einmal zu zeigen. Wenn wir jetzt Erfolg haben, ändert sich unser Plan vielleicht wieder. Klar ist aber auch: Selbst wenn wir jetzt noch Meister werden, wollen wir unsere angesprochene Neuausrichtung im Sommer weiter vorantreiben.