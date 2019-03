Die deutschen Spieler kommen so langsam in die Jahre. Verletzungen häufen sich, Kapitän André Rankel wirkt nicht mehr wie ein Anführer.

Man darf dabei nicht vergessen, welche Erfolge sie erzielt haben. Die Jungs haben viele Meisterschaften mit Berlin gewonnen. Und dass die Leistungsfähigkeit im Alter ein bisschen runtergeht, ist normal im Sport. Bei André Rankel wird immer wieder auf sein Kapitänsamt geschaut. Ich bin aber der Meinung, dass die Ansagen in der Mannschaft nicht nur einer machen kann. Vielleicht müssen wir uns gerade bei den Führungsspielern künftig breiter aufstellen. Aber es ist nicht der richtige Zeitpunkt, darüber jetzt zu sprechen. Das können wir nach der Saison machen.

Wie schätzen denn die Bosse in Los Angeles den Saisonverlauf ein?

Wir telefonieren jede Woche mit Los Angeles. Die wissen über alles Bescheid und wir reden auch offen darüber. Genau wie wir sind sie nicht zufrieden mit der Saison. Aber wenn du so viele Verletzte in einem Team hast wie wir, schaffst du es in der NHL nicht mal in die Play-offs.

Zumindest mit den Zuschauerzahlen in Berlin werden sie in Kalifornien aber zufrieden sein.

Das spricht natürlich für unsere Fans. Und inzwischen ist das ja ein Event, wenn du ein Spiel der Eisbären besuchst.

Aber wie viel Event verträgt denn die Deutsche Eishockey-Liga? Da spielen 14 Mannschaften sechs Monate lang um zehn Play-off-Plätze. Wirklicher Wettbewerb sieht anders aus.

Das ist inzwischen aber fast überall in Europa so. Die Vorrunde ist für uns trotzdem sehr wichtig und damit waren wir nicht zufrieden. Und jetzt beginnt alles noch einmal von vorn.

Das zunächst mal mit den Pre-Play-offs gegen die Straubing Tigers. Wäre den Eisbären angesichts der Bilanz von neun Siegen in Folge Bremerhaven nicht lieber gewesen?

Das ist egal. Unser Ziel ist es, so weit wie möglich in den Play-offs zu kommen. Und da musst du in unserer Situation alle schlagen. Okay, wir haben in der Hauptrunde dreimal verloren gegen Straubing. Aber die Jungs haben nach den vielen Siegen zuletzt Selbstvertrauen. Das Timing ist gut und das müssen wir jetzt in die Play-offs mitnehmen. Dass wir am Mittwoch auswärts beginnen, muss kein Nachteil sein. Der Druck liegt erst einmal bei den Tigers.

Bleibt das ursprüngliche Ziel, Deutscher Meister zu werden, weiter bestehen?

Ich denke, das ist bei jeder Mannschaft so, die in den Play-offs dabei ist. Aber nach der enttäuschenden Vorrunde wollen wir vor allem auch unseren Fans etwas zurückgeben. Und mal sehen, wo unsere Reise dann endet.

Und wenn es mit den Titel tatsächlich noch klappen sollte, dann werden Sie auch von den Zuschauern wieder gefeiert.

Das glaube ich nicht (lacht). Aber ich möchte den Fans sagen, dass ich immer alles gebe und dass es mit auch Leid tut, dass wir keinen Erfolg in der Vorrunde hatten. Ich habe deswegen viele schlaflose Nächte gehabt. Trotzdem bin ich stolz, ein Eisbär zu sein. In guten wie in schlechten Zeiten.