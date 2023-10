Eisbärinnen empfangen Amsterdam Ein Hauch von Europapokal im Wellblechpalast

Für die Eisbärinnen steht an diesem Wochenende eine Premiere an. Erstmals gastieren die Amsterdam Tigers im Wellblechpalast (Samstag, 19 Uhr/Sonntag, 13 Uhr). In den Partien gegen den Tabellennachbarn wird es für die drittplatzierten Berlinerinnen vor allem darum gehen, die direkt hinter ihnen stehenden Tigers im Kampf um die Playoff-Ränge auf Distanz zu halten.