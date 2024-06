Eishockey Düsseldorfer EG holt Ex-Profi Reinprecht als Coach

Die Düsseldorfer EG hat den früheren Weltklasse-Eishockeyspieler Steven Reinprecht als Trainer verpflichtet. Der 48-Jährige gewann als Spieler unter anderem den Stanley Cup, wurde Weltmeister und machte über 700 NHL-Spiele. In der Deutschen Eishockey Liga (DEL) war Reinprecht lange für Nürnberg und insgesamt in mehr als 300 Partien aktiv. Als Trainer arbeitete er unter anderem als Assistent schon für die deutsche Nationalmannschaft. Beim achtmaligen deutschen Meister tritt er die Nachfolge von Thomas Dolak an.

„Steven Reinprecht ist eine herausragende Persönlichkeit und kennt sowohl das nordamerikanische als auch das deutsche Eishockey sehr genau“, sagte DEG-Sportdirektor Niki Mondt laut Club-Mitteilung. „Ich bin mir sicher, dass er bei den Spielern großen Respekt genießen und die Mannschaft zum Erfolg führen wird.“

