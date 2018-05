Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft kommt bei der Eishockey-WM in Hernig nicht in Schwung. Zwei Tage mach dem 2:3 gegen Dänemark nach Penaltyschießen verloren die Deutschen auch gegen Norwegen nach Penaltyschießen, diesmal 4:5 (2:2, 1:1, 1:1/ ). Mit nur zwei Punkten aus zwei Spielen geht es bereits am Montag für die Deutschen in Herning weiter, mit dem Spiel gegen die USA.

Es war ein seltsames Spiel mit abenteuerlichen Fehlern. Den ersten davon produzierte Dennis Seidenberg (New York Islanders) als er bei deutscher Überzahl schon in der zweiten Spielminute im eigenen Drittel den Puck verschluderte. Norwegen traf zum 1:0 und wenig später dann im Powerplay zum 2:0. Die deutsche Mannschaft rannte früh einem Rückstand hinterher, was nicht nötig gewesen wäre so oft wie das Team von Marco Sturm in Überzahl war im ersten Drittel.

Aber sie kamen dann doch ins Spiel, besonders, weil dann Patrick Hager (München), einer der wenigen Nationalspieler in der deutschen Mannschaft, die bei den Winterspielen Silber gewannen, in Fahrt kam. In Überzahl gelang Hager glücklich der Anschlusstreffer. Wenig später glich der junge Stürmer Marc Michaelis (Minnesota State University) per Distanzschuss zum 2:2 aus. Nach dem Treffer bekamen Sturms Spieler dann aber nicht den Gegner in den Griff, anfangs des zweiten Drittels ging Norwegen wieder in Führung. Hager gelang aber erneut im Powerplay der Ausgleich.

Es ging turbulent weiter, per haltbar erscheinendem Distanzschuss brachte Daniel Sorvik die Norweger erneut in Führung. Der Ingolstädter Torwart Timo Pielmeier sah dabei weniger gut aus. Dafür traf nur Sekunden später Yannic Seidenberg zum 4:4. Die viele deutschen Fans unter den nur 5491 Zuschauern waren begeistert. Es ging in die Verlängerung. Die überstanden die Deutschen mit viel Glück in Unterzahl am Ende. Im Penaltyschießen zeigten sie dann wieder eine mäßige Vorstellung.