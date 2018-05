Kurz bevor das Spiel gegen die USA begann, wurden in der Arena von Herning Tore und Jubelszenen aus Spielen der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft auf dem Videowürfel gezeigt. Nur eine knappe Minute hätten dem Team zum Olympiasieg gefehlt, stand in einer Einblendung. Und dann flackerte auf den Bildschirmen: „Welcome the German Heroes“. Das war ein klarer Fall von unfreiwilliger Komik. Denn diese „Helden“, die bei Olympia Gold knapp verpassten, sind ja nun zum großen Teil nicht bei der Weltmeisterschaft in Dänemark dabei. Und dann hatte die junge Mannschaft von Marco Sturm im Turnier in den Spielen gegen Dänemark gerade mal zwei mickrige Pünktchen auf ihr Konto gebracht in den Spielen gegen die Eishockey-Mittelgewichte Dänemark und Norwegen. Und wenig heldenhaft ging es dann am Montagnachmittag weiter für die Deutschen. Trotz ihres bisher besten Spiels bei dieser WM unterlagen sie den US-Amerikanern 0:3 (0:0, 0:2, 0:1).

Der Weg ins Viertelfinale erscheint für die Mannschaft von Sturm nun fast unmöglich. Selbst nach einem Sieg am Mittwoch gegen Außenseiter Südkorea müsste die Nationalmannschaft in den drei Spielen gegen Lettland, Finnland und Kanada mindestens noch zwei gewinnen, um nicht vor der K.-o-Runde zu scheitern.

Deutschlands Starspieler Leon Draisaitl agierte uneffektiv

Gegen die USA hielten die Deutschen ein Drittel lang sehr gut mit. Es lag auch daran, dass mit Niklas Treutle anstelle von Timo Pielmeier nun ein sicherer Mann im Tor stand. Der Nürnberger strahlte unglaublich viel Souveränität aus. Bis Mitte des Spiels sah das alles ordentlich aus, dann aber verloren Sturms Spieler ihre Linie und kassierten zu viele Strafzeiten. Die vielen deutschen Fans unter den Zuschauern hatten die für dieses Niveau sehr ungelenk agierenden Schiedsrichter aus Finnland und Tschechien schnell als die Übeltäter identifiziert. Mitten im Pfeifkonzert trafen dann Patrick Kane und Derek Ryan für die Amerikaner, die ja mit Siegen gegen Kanada und Dänemark gut ins Turnier gestartet sind.

Die Deutschen bekamen dann von den Schiedsrichtern aber auch mal eine 5:3-Überzahl zugesprochen. Aber im Unterschied zum Gegner nutzten sie diese gute Chance nicht zu einem Tor. Das war eben doch zu wenig, auch etwa von Leon Draisaitl. Dessen läuferische und technische Einlangen waren ja hübsch anzuschauen, aber der Starspieler aus Edmonton hätte sicher etwas effektiver agieren können.

Nach einem Fehler des Berliner Verteidigers Jonas Müller traf Alex Debrincat noch zum 3:0 für die USA. Für die deutsche Mannschaft geht es nun am Mittwoch mit dem Spiel gegen Südkorea weiter.