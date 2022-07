Vom 6. bis 31. Juli findet die Frauen-Fußball-Europameisterschaft in England statt. Das deutsche Team gilt mit insgesamt acht EM-Titeln als eines der erfolgreichsten unter den 16 qualifizierten Mannschaften.

Das Team wird seit 2018 von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg geleitet. Zuvor trainierte die 54-Jährige für fünf Jahre das Schweizer Nationalteam. Zwischen 1984 und 2000 lief sie als Nationalspielerin 125-mal für Deutschland auf und feierte mit 23 Jahren ihren ersten EM-Sieg. 1996 wurde sie als allererste Spielerin mit dem Titel "Fußballerin des Jahres" ausgezeichnet.

Kader für die Fußball-EM 2022 der Frauen

Und das ist die Auswahl, die Voss-Tecklenburg für diese Europameisterschaft getroffen hat.

Spielerin Trikotnummer Funktion Alter Verein Merle Frohms 1 Torhüterin 27 Eintracht Frankfurt Almuth Schult 12 Torhüterin 31 VfL Wolfsburg Ann-Katrin Berger 21 Torhüterin 31 FC Chelsea Sara Doorsoun 23 Abwehr 30 Eintracht Frankfurt Felicitas Rauch 17 Abwehr 26 VfL Wolfsburg Kathrin Hendrich 3 Abwehr 30 VfL Wolfsburg Giulia Gwinn 15 Abwehr 23 Bayern München Marina Hegering 5 Abwehr 32 VfL Wolfsburg Sophia Kleinherne 2 Abwehr 22 Eintracht Frankfurt Kathrin Hendrich 3 Abwehr 30 VfL Wolfsburg Nicole Anyomi 14 Mittelfeld 22 Eintracht Frankfurt Jule Brand 22 Mittelfeld 20 VfL Wolfsburg Klara Bühl 19 Mittelfeld 21 Bayern München Sara Däbritz 14 Mittelfeld 27 Olympique Lyon Linda Dallmann 16 Mittelfeld 27 FC Bayern München Jule Brand 22 Mittelfeld 19 TSG 1899 Hoffenheim Lina Magull 20 Mittelfeld 27 Bayern München Laura Freigang 10 Mittelfeld 24 Eintracht Frankfurt Lena Lattwein 4 Mittelfeld 22 VfL Wolfsburg Sydney Lohmann 8 Mittelfeld 22 Bayern München Lena Oberdorf 6 Mittelfeld 20 VfL Wolfsburg Svenja Huth 9 Sturm 31 VfL Wolfsburg Alexandra Popp 11 Sturm 31 VfL Wolfsburg Lea Schüller 7 Sturm 24 Bayern München Tabea Waßmuth 18 Sturm 25 VfL Wolfsburg

Fußball-EM 2022: Welche Positionen sind gesetzt?

Als sicher für die Position der Torhüterin gilt Merle Frohms. Die 27-Jährige ist vor allem für ihre Reaktionsschnelligkeit bekannt, auch Elfmeter kann sie gut parieren.

Eine große Lücke in der Mannschaft wird wohl die Spielerin Dzsenifer Marozsan hinterlassen. Die 30-Jährige galt in den letzten Monaten als Star des Teams, fällt aber aufgrund einer Verletzung im April 2022 nun doch für die komplette Meisterschaft aus.

Stattdessen werden Sara Däbritz und Linda Dallmann als feste Größen im Team gehandelt. Däbritz ist mit 114 Länderspielen eine der erfahrensten Spielerinnen im Team. Sie absolvierte beim letzten Training allerdings wegen Beschwerden ein individuelles Programm.

Wer trägt die Kapitänsbinde?

Beim ersten Spiel am Freitag gegen die dänische Mannschaft wird Svenja Huth die Rolle der Kapitänin übernehmen. Etatmäßige Kapitänin ist die erfahrene Nationalspielerin Alexandra Popp, die jedoch krankheitsbedingt nicht am Trainingslager teilnehmen konnte. Im Team wird von einem Spielführerinnen-Trio gesprochen, auch Sara Däbritz trug in den letzten Monaten schon die Kapitänsbinde.

Welche Stärken hat der diesjährige Kader?

Vor allem aufgrund des niedrigen Durchschnittsalters trauen viele dem Team einen Erfolg bei der Europameisterschaft 2022 zu.

Die Hoffnung ist, dass der bestehende Kader noch für längere Zeit in dieser Konstellation bestehen kann. Die jüngste deutsche Spielerin ist Jule Brandt mit gerade einmal 19 Jahren.