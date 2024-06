EM-Achtelfinale Start des Abschlusstrainings mit Abwehrchef Rüdiger

Abwehrchef Antonio Rüdiger ist zum Start des Abschlusstrainings der Fußball-Nationalmannschaft vor dem EM-Achtelfinale gegen Dänemark auf dem Platz dabei gewesen. Der angeschlagene Innenverteidiger machte in Herzogenaurach das Aufwärmen mit. Nach seiner Zerrung im Oberschenkel waren bei ihm bei den ersten Übungen keine Probleme zu erkennen. Allerdings waren nur die ersten 15 Minuten der Einheit für die Medien einsehbar.

Ob Rüdiger nach seiner beim 1:1 gegen die Schweiz zugezogenen Verletzung am Samstag (21.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) in Dortmund aufläuft, wird sich aber wohl erst am Spieltag entscheiden. Bundestrainer Julian Nagelsmann muss im Abwehrzentrum schon den nach zwei Gelben Karten gesperrten Jonathan Tah ersetzen.

Für den Leverkusener dürfte der Dortmunder Nico Schlotterbeck in die Startformation rücken. Nagelsmann hatte Schlotterbeck schon gegen die Schweiz für Tah eingewechselt, um dem BVB-Profi einige Minuten Spielrhythmus zu geben.

Andrich mit Titan-Haarfarbe

Abgesehen von dem Fragezeichen hinter Rüdiger und dem Ausfall von Tah kann Nagelsmann auch im vierten Turnierspiel personell aus dem Vollen schöpfen. Spannend ist, ob im Angriff womöglich Top-Joker Niclas Füllkrug erstmals von Anfang an spielen darf. Beim Training fiel besonders auch Mittelfeldspieler Robert Andrich mit einer neuen Titan-Haarfarbe auf.

