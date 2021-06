Der Spieltag begann wie die Europameisterschaft.. Nämlich mit einem Eigentor, einem kuriosen noch dazu. Dem spanischen Torwart Unai Simon springt ein holpriger Rückpass über den Fuß und rollt ins Tor. Es war bereits das neunte Eigentor des Turniers, so viele Eigentore fielen zuvor bei allen Europameisterschaft zusammen. Nur der slowakische Keeper sah noch unglücklicher – spricht dämlicher – aus, als er sich gegen Spanien orientierungslos den Ball ins eigene Tor boxte.

"Die Leute gehen ins Stadion, weil sie nicht wissen wie es ausgeht", sagte schon der erste deutsche Weltmeistertrainer Sepp Herberger und die beiden Achtelfinals Spanien gegen Kroatien und Frankreich gegen die Schweiz hatten alles was ein gutes Fußballspiel braucht: Viele Tore, Leidenschaft, Überraschungen, späte Entscheidungen. Und noch einige Extras: Helden und tragische Helden, Slapstick-Momente und zu guter Letzt ein Elfmeterschießen..

Beide Spiele hatten verblüffende Gemeinsamkeiten. Jeweils 22.000 Tausend Zuschauer sahen die Partien und Kopenhagen und Bukarest und machten gut Stimmung.. In beiden Fällen geht der früh Außenseiter mit 1:0 in Führung, dann übernimmt der Favorit das Ruder, dreht die Partie und sieht mit 3:1 wie der Sieger aus.

In der letzten zehn Minuten macht dann der Außenseiter das unmögliche Möglich und schafft noch das 3:3. Die Schweiz gleicht in der 90. Minute aus, Kroatien sogar noch zwei Minuten später. Beide spielte haben mehr Wendungen, als manche Bundesligasaison des FC Bayern. Das Momentum wechselte ständig hin und her.

Spanien gewinnt am Ende mit 5:3 nach Verlängerung gegen Kroatien. Beide Mannschaft machen zusammen acht Tore und trotzdem ist es nicht das Spiel des Tages. Zwei wichtige Komponenten hat das Spiel Schweiz gegen Frankreich nämlich voraus. Der Außenseitiger gewinnt tatsächlich und das in der knappsten Situation, die es im Fußball gibt, , im Elfmeterschießen.

Der schönste Treffer von Pogba

Insgesamt fielen an diesem Abend 14 Treffer. Das sind mehr als in der gesamten Gruppenphase der Gruppe D mit Kroatien und England. Der schönste Treffer gelang wahrscheinlich Frankreichs Paul Pogba, der den Ball aus 25 Metern in der Winkel schraubte und anschließend aufreizend lässig jubelte. Der Schweizer-Elfmeter-Held Yann Sommer erklärte nach dem Spiel, dass genau dieser Moment den Schweizern noch mal Kraft gegeben hätte, weil sie sich nicht vorführen lassen wollten.

Der Schweizer Ricardo Rodriguez drohte bereits der tragische Held des Abends zu werden. Er scheiterte in der 55. Minute vom Punkt an Hugo Lloris. Verschossene Elfmeter, auch das ist so eine Spezialitäten dieser EM. Fünf Minuten später lag Frankreich durch einen Doppelpack von Karim Benzema vorne, dann trifft auch noch Pogba. Die Partie scheint längst gekippt.

Es sah aus, als würde Didier Deschamps wieder als Sieger vom Platz gehen, nicht nur gegen die Schweiz, sondern auch gegen seine Kritiker, wie schon beim WM-Sieg 2018. Seine Taktik, sich mit dem wohl besten Kader der Welt vor allem aufs Verteidigen zu fokussieren, ist für viele eine Qual. Im besten Fall ist die Idee pragmatisch und erfolgreich, im schlimmsten Fall ein Verbrechen am Fußball.

Weil die Mannschaft vor der EM nicht in Turnierform fand, zog Deschamps seinen letzten Trumpf und holte Karim Benzema zurück. Seit Ende 2015 war Benzema nicht mehr nominiert worden. Damals soll er in eine Erpressung seines Mitspielers Mathieu Valbuena verwickelt gewesen sein.

Deschamps tat mit der Rückholaktion das, was er am Besten kann: auf einzelne Stars vertrauen. Anstatt seine Spielidee an den überragenden Kader anzupassen stellte er einfach Weltklassestürmer Benzema gemeinsam mit den anderen Ausnahmespielern Antonie Griezmann und Kylian Mbappe in den Sturm und hoffte, dass die individuelle Klasse schon reichen wird.

Das nächste Spektakel kommt

Schon vor dem Gruppenspiel gegen Deutschland gab es erste Risse im Bild. Stürmer Olivier Giroud, der für Benzema weichen musste, beschwerte sich über zu wenig Abspiele von Kylian Mbappe, der nur mit Mühe von Trainer Deschamps davon abgehalten werden konnte, eine Pressekonferenz abzuhalten und sich zu erklären. Gegen die Schweiz zerlegte sich die Mannschaft dann endgültig in ihre Einzelteile. Die Eidgenossen auf der anderen Seite zeigten gegen den Weltmeister Nehmerqualitäten. Selbst in der Verlängerung drängte der Außenseiter noch auf den Treffer, suchte keinesfalls sein Glück nur im Elferschießen.

Jetzt treffen die Schweiz und Spanien im Viertelfinale aufeinander. Nach den gestrigen Spielen darf dort wieder ein Spektakel erwartet werden, auch wenn nur einer der beiden weiterkommen kann.