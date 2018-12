Die Aussage, dass es im Weltfußball keine Kleinen mehr gäbe, war aus der deutschen Nationalmannschaft immer wieder mal zu vernehmen. Vornehmlich dann, wenn es eng oder sogar gar nichts wurde gegen die Albaniens und Islands dieser Welt. Aber natürlich war die Aussage quatsch. Es gibt viele Kleine im Fußball.

Sie heißen zum Beispiel Estland, Weißrussland oder Nordirland. Das sind im Übrigen neben der zugegebenermaßen großen Fußballnation Holland die Gegner der deutschen Nationalmannschaft in der EM-Qualifikation. Um es mit den Worten von DFB-Präsident Reinhard Grindel zu formulieren: „Angesichts dieser Gruppe muss man sich für die Euro 2020 qualifizieren.“

Laut Statistiken ist das DFB-Team nur zweitklassig

Auf der anderen Seite: So viel gesundes Selbstvertrauen aus dem Munde des Präsidenten eines Verbandes, der in diesem Jahr einen fast beispiellosen Absturz mit seinem Premiumprodukt Nationalmannschaft erlebt hat, verwundert ein bisschen. Nur zu Erinnerung: Deutschland ging als Weltmeister und Fifa-Weltranglistenerster in dieses Jahr, schied beim großen Turnier in Russland noch hinter Südkorea als Gruppenletzter aus, verlor sechs Mal bei gerade Mal vier Siegen.

Am Ende des Jahres befindet sich der viermalige Weltmeister auf Platz 16 in der Weltrangliste. Nun sollte sich keiner kleiner machen, als er ist, auch die Nationalmannschaft nicht.

Aber Zahlen und Statistiken bilden immer auch ein Stück weit Realität ab. Und danach ist die Truppe um Reinhard Grindel im Moment zweitklassig. Es ist noch nicht lange her, da bemängelten die Herren rund um die Nationalmannschaft die lästigen, weil viel zu leichten Pflichtaufgaben gegen die vielen Kleinen, die es dann ja doch gab.

Das Konstrukt Nations League mit hochkarätigen Gegnern wie eben Frankreich und Holland kam da gerade recht. Nur wurde Deutschland in seiner Gruppe Letzter. Das alles soll heißen: Deutschland muss überhaupt nichts bei dieser EM-Qualifikation. Denn so groß waren die Kleinen schon lange nicht mehr für die Nationalmannschaft.