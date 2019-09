Als van Breukelen, eigentlich ein umgänglicher und reflektierter Mensch, sich später im Fernsehen sieht, wundert er sich: „Bin ich das wirklich?“ Für die Holländer ist das Spiel eine emotionale Grenzerfahrung. Sie fühlen sich von den Deutschen provoziert, halten sie für Schauspieler, die bei jeder Gelegenheit versuchen, Elfmeter zu erschwindeln, Gelbe Karten herauszuholen oder einfach Zeit zu schinden, erst recht nachdem sie in der 55. Minute durch einen umstrittenen Foulelfmeter in Führung gegangen sind. Jürgen Klinsmann hat sich spektakulär über Frank Rijkaards Oberschenkel geworfen.

Es ist eine der seltsamen Volten des Fußballs, dass das EM-Halbfinale exakt den gleichen Verlauf nimmt wie das WM-Endspiel 14 Jahre zuvor – nur seitenverkehrt. Der Ausgleich fällt, wie 1974, durch einen Elfmeter, von dem sogar der holländischer Fernsehreporter Evert ten Napel sagt: „Ist auch kein Elfmeter, muss ich ehrlich sagen.“ Jürgen Kohler soll Marco van Basten gefoult haben, aber in der Zeitlupe ist deutlich zu sehen, dass er den Ball trifft. Es wird nicht der letzte folgenschwere Kontakt der beiden gewesen sein.

Ronald Koeman ist nervös. Er weiß, wenn er den Elfmeter verschießt, wird Holland das Spiel verlieren. „Normalerweise habe ich immer gewartet, bis der Torhüter sich für eine Ecke entscheidet, und den Ball dann in die andere geschoben“, sagt er. Bei diesem Elfmeter sucht er sich schon vorher die Ecke aus. Koeman schießt nach links, Immel fliegt nach rechts. Das Spiel fängt bei null an. Ruud Gullit treibt seine Mitspieler noch einmal an. „Wir fressen sie auf!“, ruft er ihnen zu.

Die Holländer sind zu jener Zeit das vermutlich beste Team der Welt. „Die Mannschaft war schon ein Kracher“, sagt Uli Borowka. „Die hatten richtig gute Spieler dabei, aber auch ein paar Holzböcke, die dazwischen gehauen haben. Das passte sensationell zusammen.“ Nach dem Ausgleich kommen die Deutschen kaum noch aus ihrer Hälfte heraus. Beckenbauer wechselt den angeblich magenkranken Dribbler Pierre Littbarski ein, aber das deutsche Spiel krankt nicht nur an der zaghaften Offensive. Nachdem Libero Matthias Herget verletzt ausgeschieden ist, wird die Abwehr vom hüftsteifen Wolfgang Rolff organisiert. Das kann gegen die ballsicheren Holländer nicht gut gehen.

Das Volksparkstadion gehört Oranje

Zwei Minuten vor Schluss treibt Koeman den Ball zum x-ten Mal durchs Mittelfeld, Gullit kommt ihm entgegen, und der Bremer Borowka tut das, was er seit 88 Minuten macht, weil es ihm so aufgetragen wurde. Er bleibt an Gullit dran. „Ich musste ihm immer auf den Füßen stehen“, erinnert er sich. „Das war eine Verfolgungsjagd übers komplette Feld.“

Es ist der entscheidende Fehler im System. Uli Borowka befindet sich im Mittelkreis, als Koeman den Ball zu Jan Wouters in die Spitze spielt. Vor ihm, auf der linken deutschen Abwehrseite, hat sich eine riesige Schneise aufgetan. Wouters leitet den Ball gleich weiter in den Lauf von Marco van Basten. Kohler ist an ihm dran, doch er hat noch den Elfmeter im Kopf und zögert mit dem Tackling. Diesen Moment nutzt der Holländer, um den Ball im Fallen vorbei an Immel ins linke Eck zu spitzeln. „Tausend Mal hab’ ich mich gefragt, ob ich den hätte halten müssen“, sagt Immel heute. „Am Ende bin ich zu der Einsicht gekommen, dass es einfach eine Weltklasseleistung eines Weltklassestürmers war.“

Ein Tick zu spät. Jürgen Kohler (r.) gegen Marco van Basten – das war das entscheidende Duell im Halbfinale 1988. Es endete mit... Foto: picture-alliance / dpa

„Het Volksparkstadion is van Oranje!“, ruft Fernsehreporter ten Napel nach van Bastens Tor ins Mikrofon. Das Volksparkstadion gehört Oranje. Nach dem Abpfiff strömen die Menschen in Holland auf die Straßen: Auf den längsten Tag des Jahres folgt die längste Nacht. Es kommt zur angeblich größten Massenkundgebung seit der Befreiung von der deutschen Besatzung 1945. Im Volksparkstadion starten die holländischen Fußballer eine Polonäse, die zunächst durch den Kabinengang und schließlich noch einmal übers Feld führt. Zwei italienische Reporter kommen zu Marco van Basten, der beim AC Mailand in der abgelaufenen Saison wegen einer Verletzung so gut wie nie gespielt hat. In den Gazzettas und Corrieres gilt er vor der EM als Fehleinkauf. Jetzt rufen die Reporter: „Gratulazione Marco!“, sie klopfen ihm auf die Schultern und sagen, wie sehr sie sich auf ein Finale Italien gegen Holland freuen.

Ein paar Meter weiter öffnet sich die deutsche Kabine. Lothar Matthäus kommt, und er ist so geladen, dass er einem deutschen Reporter fast gegen den Kopf knallt. Sind Sie ein schlechter Verlierer, Herr Matthäus? „Nein, die Holländer haben verdient gewonnen, aber sie haben ja auch zu Hause gespielt. Oder haben Sie etwa das deutsche Publikum gehört?“ Es ist noch nicht die Zeit, in der an jeder Ecke Kameras stehen, und somit verhallen die Tiraden des deutschen Kapitäns gegen die deutschen Fans im Allgemeinen und die Hamburger im Besonderen im Nirvana der persönlichen Erinnerungen. „In München wäre das anders gelaufen“, ruft Matthäus, „aber hier sind die Leute sich offenbar zu fein, die eigene Mannschaft zu unterstützen!“ Dann will er nur noch weg. Später in der Nacht ertränken die Deutschen ihre Wut mit reichlich Alkohol.

Epilog: Vier Tage später bestreiten die Holländer das EM-Finale. Nicht gegen van Bastens italienische Freunde, sondern gegen die Sowjetunion. In München. Wieder München – wie 1974. Doch diesmal geht alles gut aus. Ruud Gullit bringt die Holländer in Führung, Marco van Basten erzielt mit einem Jahrhunderttor den 2:0-Endstand. Die Rückkehr des Europameisters nach Holland wird zum Triumphzug. Bei der Fahrt durch die Amsterdamer Grachten sind eine Million Menschen auf den Beinen. Irgendwo an der Strecke ist auch ein Transparent zu sehen, das alles sagt: „Das Finale war Dienstag.“

– Der Text erschien ursprünglich im November 2011, als die Nationalmannschaft, ebenfalls in Hamburg, ein Freundschaftsspiel gegen die holländische Nationalmannschaft bestritt.