EM «Schnitzl better than Baguette» – Kulinarische Kampfansagen

Albanische Fußball-Fans, die vor den Augen flehender Italiener Spaghetti zerbrechen und Österreicher, die demonstrativ ein Baguette vor Franzosen entzweireißen: In den sozialen Medien kursieren derzeit mehrere solcher Videos, in denen Fans vor den EM-Spielen die gegnerische Nationalküche aufs Korn nehmen. Die Rivalen nehmen die spöttischen Kampfansagen anscheinend mit Humor.

Auch verschiedene Plakate und Accessoires mit kleinen Sticheleien in Richtung gegnerischer Fans tauchten bei der EM auf. So bastelten ÖFB-Fans beim Spiel Österreich gegen Frankreich ein Plakat mit der Aufschrift «Schnitzl better than Baguette». Ein französischer Fan feierte vor dem Spiel mit einem Baguette-Hut auf dem Kopf. Ein belgischer Fan war bei dem Spiel gegen die Slowakei wiederum mit landestypischer Pommes-Frisur auf der Tribüne zu sehen.

