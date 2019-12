Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft tritt im März nächsten Jahres zu Testspielen gegen prominente Gegner an. Wie der Deutsche-Fußball-Bund am Donnerstag mitteilte, spielt die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw zum Jahresauftakt am 26. März in Madrid gegen Spanien an und empfängt Italien am 31. März in Nürnberg.

"Die Auslosung zur Euro 2020 am vergangenen Samstag hat weitere EM-Vorfreude entfacht", sagte DFB-Präsident Fritz Keller. "Wir möchten unserer Nationalmannschaft eine optimale Vorbereitung auf die herausfordernde Gruppe und das Turnier ermöglichen."

Bereits feststehende Nationalmannschaftstermine im Jahr 2020:

26. März: Länderspiel Spanien gegen Deutschland in Madrid

31. März: Länderspiel Deutschland gegen Italien in Nürnberg

16. Juni: EURO 2020, Frankreich gegen Deutschland in München

20. Juni: EURO 2020, Portugal gegen Deutschland in München

24. Juni: EURO 2020, Deutschland gegen Playoff-Sieger A/D in München (Tsp)