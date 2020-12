Am letzten Freitag im Oktober 1977 wird bekannt, dass Hertha BSC einen neuen Hauptsponsor hat: Es ist der Berliner Spirituosenhersteller „Mampe“, die Firma mit dem Elefanten als Markenzeichen. Im Tagesspiegel ist dann auch zu lesen: „Ein Elefant soll Hertha auf Trab bringen.“ Einen Tag später tritt das Team als Tabellen-13. in der Fußball-Bundesliga bei Bayern München an, gewinnt mit dem neuen Partner auf der Brust 2:0 und zieht an den zuvor auf dem zehnten Rang liegenden Bayern vorbei. Danach bleibt Hertha sieben weitere Spiele nacheinander in der Liga ungeschlagen. Am Ende einer doch noch sehr starken Saison steht Platz drei hinter dem 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach.

Ob es der Elefant war, der die Mannschaft um Erich Beer, Michael Sziedat, Hans Weiner und Karl-Heinz Granitza auf Trab gebracht hat, sei mal dahingestellt. Auf jeden Fall lief es danach. Für Hertha BSC wäre es so schlecht nicht, wenn es wieder einen – wenn auch höchstwahrscheinlich rein zufälligen – Zusammenhang zwischen der Verkündung eines neuen Hauptsponsors und einer Erfolgsserie der Mannschaft auf dem Rasen geben würde.

Hertha liegt derzeit nur auf dem 14.Tabellenplatz, weiter geht es am Samstag im Olympiastadion gegen den FC Schalke 04. Am Montag teilte der Klub mit, dass das Berliner Immobilienunternehmen „Homeday“ zukünftig die Trikotbrust zieren wird. Und zwar bis zum Ende der laufenden Saison. Also für die vier verbleibenden Hinrundenspiele und die Rückrunde. Wie viel der Verein dadurch einnimmt, wurde nicht mitgeteilt. Der bisherige Hauptsponsor „Tedi“ hatte pro Jahr etwa 7,5 Millionen Euro gezahlt. Die Summe nun dürfte bei etwa der Hälfte liegen.

[Behalten Sie den Überblick über die Corona-Entwicklung in Ihrem Berliner Kiez. In unseren Tagesspiegel-Bezirksnewslettern berichten wir über die Krise und die Auswirkungen auf Ihre Nachbarschaft. Kostenlos und kompakt: leute.tagesspiegel.de.]

Am Saisonende macht „Homeday“ die Brust wieder frei, bleibt aber an Bord. Dann als sogenannter Exklusivpartner bis Juni 2024. „Wir sind davon überzeugt, unsere gemeinsamen Ziele mit dieser langfristigen Partnerschaft zu erreichen“, sagt Ingo Schiller, Geschäftsführer Finanzen bei Hertha.

Das Online-Maklerunternehmen „Homeday“ wurde 2015 gegründet und agiert als technologieorientiertes Start-up. Ziel sei es, „die Nummer eins in Deutschland zu werden“, sagte Steffen Wicker, einer der drei Gründer, im Sommer dem „Handelsblatt“.

Seit Saisonbeginn hatte Hertha mit verschiedenen Schriftzügen gespielt

Für Hertha endet nun erst einmal eine lange Suche. Im Sommer hatten die Berliner den Discounter „Tedi“ gegen eine Abfindungszahlung von geschätzt 3,5 Millionen Euro vorzeitig aus dem eigentlich noch ein Jahr laufenden Vertrag entlassen. Danach waren kurzzeitig auch einige ganz große Namen wie Tesla oder Amazon als Nachfolger im Gespräch gewesen. Seit Saisonbeginn hatte Hertha mit verschiedenen Schriftzügen auf dem Trikot gespielt, unter anderem mit „Hertha-Kneipe“ beim Derby gegen den 1.FC Union Anfang Dezember. Der Lokalrivale hat mit „Aroundtown“ bereits seit 2019 einen Hauptsponsor aus der Immobilienbranche.

Im sportlichen Bereich ging es für Trainer Bruno Labbadia und sein Team am Montag auf dem Schenckendorffplatz wieder los. Der kurze Urlaub über Weihnachten ist beendet. Nach fast zweimonatiger Pause war Stürmer Jhon Cordoba erstmals wieder dabei. Der Stürmer hatte sich am 7. November beim Auswärtsspiel gegen den FC Augsburg am Knöchel verletzt. Zuvor hatte der Kolumbianer in sieben Bundesligaspielen für Hertha drei Tore erzielt.