Die viel diskutierte Rückkehr von Max Kruse zum VfL Wolfsburg war der Startschuss für einen hektischen Schlussspurt am letzten Tag des Wintertransferfensters. Die ganz großen Namen und teuren Millionen-Transfers blieben in der Breite zwar aus, dennoch herrschte zwischen Sonntagnachmittag und Montagmittag reges Treiben bei vielen Klubs.

Der in die Abstiegszone abgestürzte Champions-League-Teilnehmer Wolfsburg sorgte rund um Ex-Nationalspieler Kruse für eine richtige Rochade im Sturm und bewegte dabei das meiste Geld. Kruse soll fünf Millionen Euro kosten, der dänische Nationalstürmer Jonas Wind, 22, vom FC Kopenhagen sogar zwölf. Im Gegenzug brachte der Verkauf von Torjäger Wout Weghorst zum FC Burnley angeblich 14 Millionen ein.

Mit dem 29-Jährigen verlieren die Wölfe allerdings den zweitbesten Torjäger ihrer Bundesliga-Geschichte nach Edin Dzeko. In 118 Einsätzen traf er 59 Mal.

Zakaria wechselt zu Juventus

Borussia Mönchengladbach erhält für den im Sommer ablösefreien Denis Zakaria von Juventus Turin doch noch ein paar erhoffte Millionen – offenbar zwischen fünf und acht. Kurios: Juve twitterte am Montag ganz offensiv zahlreiche Fotos vom Medizincheck des Schweizers, dessen Unterschrift unter einen Vertrag bis 2026 damit Formsache schien. Ex-Weltmeister Matthias Ginter bleibt dagegen in Gladbach und wird nun im Sommer ablösefrei wechseln.

Derweil lieh der 1. FC Köln am Montag den 18 Jahre alten Innenverteidiger Bright Akwo Arrey-Mbi vom FC Bayern aus, der VfB Stuttgart den portugiesischen U21-Nationalstürmer Tiago Tomas, 19, von Sporting Lissabon. Arminia Bielefeld verpflichtete den US-Amerikaner George Bello von Atlanta United. Talent Tobias Raschl wechselt von Borussia Dortmund zu Schlusslicht Greuther Fürth.

Die TSG 1899 Hoffenheim hat ihren Dauerreservisten Mijat Gacinovic bis zum Ende der laufenden Saison an den griechischen Club Panathinaikos Athen ausgeliehen.

Verpflichten dürfen die Clubs ab Montagabend nur noch vereinslose Spieler. Wechseln dürfen ihre Profis dagegen noch in Ligen, in denen das Transferfenster noch geöffnet. Dazu zählen unter anderem Österreich (bis 7. Februar), die Türkei (8. Februar), die Schweiz (15. Februar), Russland (22. Februar) und die USA, wo die Saison erst am 26. Februar beginnt und bis April Transfers getätigt werden können. (dpa)