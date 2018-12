Schalke 04 – Bayer Leverkusen 1:2

Schalkes Trainer Domenico Tedesco blieb nach dem Abpfiff mit beiden Händen in den Hüften gestützt zehn Sekunden stehen und blickte ins Leere. Die Anhänger in der Schalker Nordkurve verabschiedeten ihre Mannschaft unterdessen mit einem Pfeifkonzert, kurz zuvor hatte Schalke gegen Bayer Leverkusen verloren und war damit endgültig im Abstiegskampf angekommen.

Ende der ersten Halbzeit hatte Haji Wright für die Gastgeber getroffen. Das Problem an der Sache: Zuvor war Bayer zweimal erfolgreich gewesen, durch Aleksandar Dragovic und Lucas Alario. Schalke fing sich nach dem Wechsel etwas, hatte auch ein paar Chancen, doch Leverkusen nahm die Punkte und. Und Trainer Heiko Herrlich kann durchatmen – erst einmal.

Mainz 05 – Eintracht Frankfurt 2:2

Robin Quaison legte für Mainz vor, Luka Jovic glich für Frankfurt aus. Quaison legte für Mainz erneut vor, Jovic glich wieder aus. Das höchst unterhaltsame Spiel verdichtete sich bis zur Pause auf das Duell dieser beiden Protagonisten, auch begünstigt durch sehr großzügig agierende Abwehrreihen.

So spektakulär die erste Halbzeit war, so gemächlich ging es danach weiter. Chancen gab es kaum noch. In der Schlussphase tat Mainz dann wieder etwas mehr für die Offensive, ohne dabei wirklich gefährlich zu werden.

Werder Bremen – TSG Hoffenheim 1:1

Zunächst machte Hoffenheim das Spiel – schoss aber kein Tor. Als Werder die Initiative übernahm, fiel das Tor – für Hoffenheim. Nico Schulz war nach vorn gestürmt und hatte auf Leonardo Bittencourt abgelegt, der nach gut einer halben Stunde zur Führung traf. Die größte Chance zum Ausgleich hatte zunächst Theodor Gebre Selassie, dessen Kopfball auf die Latte tropfte.

Doch Gebre Selassie bekam noch eine weitere Gelegenheit. Diesmal nutzte er sie, mit freundlicher Unterstützung der Hoffenheimer Abwehr inklusive Torwart Oliver Baumann. Werder wollte mehr, Werder hätte mehr haben können. Aber selbst beste Chancen – zum Beispiel durch Milot Rashica, der in der Nachspielzeit in guter Position über das fast leere Tor schoss – blieben ungenutzt.

SC Freiburg – Hannover 96 1:1

Als Tabellenletzter angereist und nach nicht einmal drei Minuten durch einen von Luca Waldschmidt verwandelten Handelfmeter in Rückstand geraten, es sprach nicht wirklich viel für Hannover 96. Doch die Gäste fingen sich schnell, Felipe gelang aus kurzer Entfernung der Ausgleich. Seine beste Phase hatte das Spiel direkt nach Beginn der zweiten Halbzeit, mit reichlich Chancen für beide Mannschaften. Ein Tor gelang jedoch keinem Team mehr. Aber für Hannover hat der Punktgewinn trotzdem einen positiven Effekt: Die Niedersachsen sind nicht mehr Letzter, auf Rang 18 steht jetzt mindestens bis zum Wochenende der 1. FC Nürnberg. (Tsp/dpa)