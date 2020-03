Es gibt sie tatsächlich noch in diesen Tagen, die Geschichten von sportlicher Relevanz. In den USA zum Beispiel hat am Dienstag eine der spannendsten Phasen des Sportjahres begonnen: die sogenannte „Free Agency“. In dieser Zeit können vertragslose Spieler (Free Agents) Ausschau nach potenziellen neuen Arbeitgebern halten und über dicke Verträge verhandeln. Entsprechend geschäftig ging es im Kosmos der National Football League (NFL) zur Sache: Über die sozialen Netzwerke wurden im Laufe des Vormittags unter anderem die Wechsel der Star-Receiver Stefon Diggs und DeAndre Hopkins sowie der von Ausnahmeverteidiger DeForest Buckner bekanntgegeben. So weit, so vorhersehbar.

Richtig spektakulär wurde es dann am Nachmittag mitteleuropäischer Zeit, als eine Nachricht die Runde machte, die die Football-Liga in ihren Grundfesten erschütterte: Demnach wird Tom Brady, der mit sechs Super-Bowl-Siegen mutmaßlich größte Spieler der NFL-Geschichte, in Zukunft nicht mehr für die New England Patriots auflaufen. Nach 20 überaus erfolgreichen Jahren im Trikots des Klubs aus Boston im US-Bundesstaat Massachusetts verlässt Brady die Patriots mit sofortiger Wirkung. Seine sportliche Destination blieb allerdings offen. „Ich weiß nicht, wie meine Football-Zukunft aussehen wird“, schrieb Brady in einer langen Mitteilung bei Twitter, in der er sich ausdrücklich bei Teamkollegen, Fans und Wegbegleitern bedankte, „aber es ist Zeit für eine neue Bühne in meinem Leben und meiner Karriere“.

Die Sache stellte sich als gelungener PR-Gag heraus

Über den weiteren Karriereplan des 42-Jährigen war seit Wochen und Monaten heftig diskutiert worden, Brady selbst hatte die Spekulationen nach dem überraschenden Play-off-Aus der Patriots gegen die Tennessee Titans Mitte Januar selbst befeuert - indem er sich zunächst gar nicht zum Thema äußerte und kurz darauf ein Foto über seine sozialen Kanäle veröffentlichte, das viel Interpretationsspielraum ließ: Die Schwarz-Weiß-Aufnahme zeigte den Quarterback in einem Spielertunnel, der hinaus auf ein Footballfeld führt. Allerdings wurde eine Sache nicht aus dem Foto ersichtlich: in welche Richtung sich Brady bewegt. Marschiert er hinaus auf den Platz? Oder doch in besagten Tunnel hinein? Sprich: Macht er weiter? Oder beendet er die Laufbahn? Die Sache stellte sich als gelungener PR-Gag heraus, tagelang bestimmte das Thema die Nachrichtenlage. Dann meldete sich Brady doch noch zu Wort. “I ain’t going nowhere“, ließ er wissen. Er werde also nirgendwo hingehen und weiter Football spielen.

Video 00:45 Min. Ende einer Ära: Star-Quarterback Brady verlässt die Patriots

Die überwiegende Mehrheit der Experten und Berichterstatter ging in der Folge davon aus, dass Brady seine Laufbahn natürlich in Boston zu Ende bringen würde. Warum auch nicht? Warum sollte er seine sorgsam aufgebaute Legende bei den Patriots durch einen Wechsel schrotten? Seitdem der gebürtige Kalifornier vor 20 Jahren bei der Talentwahl von den Patriots ausgewählt wurde, hat er nie ein anderes Trikot als das der Patriots getragen und den Klub in dieser Zeit in insgesamt neun Super Bowls geführt, von denen New England wiederum sechs für sich entscheiden konnte, zuletzt im Januar 2019. In einer Sportart, die so unvorhersehbar, taktisch komplex und körperlich belastend ist wie keine andere, sind das unglaubliche Statistiken. Zum Vergleich: Peyton Manning, der andere ganz große Spielmacher der Brady-Ära und langjährige Widerpart, erreichte in seiner herausragenden Laufbahn vier NFL-Endspiele und gewann zwei.

Zwischen Brady und Belichick soll es häufiger gekracht haben

Man könnte auch sagen: Brady hat die Patriots in zwei Jahrzehnten quasi im Alleingang zum NFL-Rekordmeister neben den Pittsburgh Steelers gemacht. Sein ebenso legendärer Trainer, Bill Belichick, wechselte Bradys Mitspieler in dieser Zeit nach Belieben aus, jeder war ersetzbar, wie schon Belichicks inoffizielles Motto vermuten lässt, es lautet im Falle schwerer Verletzungen und Ausfälle stets: Next Man up. Der Nächste bitte. Nur der ewige Tom Brady, der verlängerte Arm Belichicks, durfte immer bleiben. für ihn gab es schlicht keinen Ersatz.

Zuletzt soll es zwischen Brady und Belichick allerdings häufiger gekracht haben. Nach außen waren Coach und Spieler zwar stets um Geschlossenheit bemüht, aber hinter den Kulissen soll das anders ausgesehen haben. Der „Boston Globe“, der seine Homepage am Dienstag wie selbstverständlich mit Bradys Entscheidung aufmachte und nicht etwa mit den neuesten Entwicklungen zum Coronavirus, will zwei mögliche Gründe für den bevorstehenden Wechsel herausgefunden haben: Demnach wollte Belichick seinem Superstar nur noch einen Vertrag über ein weiteres Jahr und zu gekürzten Bezügen anbieten. Zudem soll Brady mehr Einfluss auf das Spielerpersonal und das sogenannte „Playcalling“ gefordert haben, also die Ansage und Ausführung der einzelnen Spielzüge. Belichick, ein geradezu autokratischer Trainer alter Schule, wollte ihm diese Kompetenzen offenbar nicht einräumen.

Bei Bradys künftigem Verein - wie auch immer er heißen mag - dürfte das komplett anders aussehen. Die Interessenten dürften bei ihm, dem vielleicht besten Quarterback der Geschichte, Schlange stehen. Interesse sollen unter anderem die Tampa Bay Buccaneers, die San Diego Chargers und die Las Vegas Raiders gehandelt, die erst kürzlich von Oakland in die Wüste umgezogen sind und - passend zur Stadt - eine neue Attraktion wie Brady gut gebrauchen könnten.