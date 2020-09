Der FC Schalke 04 wird vermutlich mit einer Woche Verspätung in die neue Saison starten. Das Erstrundenspiel im DFB-Pokal gegen den bayerischen Regionalligisten Schweinfurt 05, das eigentlich für Sonntag, 15.30 Uhr terminiert war, kann sehr wahrscheinlich nicht stattfinden. Grund ist ein Entscheidung des Landgerichts München, das der Klage des Drittligisten Türkgücu München stattgegeben hat. Der Aufsteiger ist der Ansicht, dass er - und nicht Schweinfurt - im DFB-Pokal startberechtigt sei. Dieser Argumentation ist das Gericht laut einer Mitteilung von Türkgücü gefolgt. Eine Bestätigung dafür gab es bisher weder vom Landgericht noch vom Bayerischen Fußballverband (BFV) und dem Deutschen Fußball-Bund (DFB).

Hintergrund ist, dass der Tabellenführer der Regionalliga Bayern für den DFB-Pokal qualifiziert ist. Dies ist aktuell in der im Frühjahr unterbrochenen und noch nicht wieder aufgenommenen Saison tatsächlich Schweinfurt 05 - aber nur weil Türkgücu als Aufsteiger in die Dritte Liga eben nicht mehr in der Regionalliga vertreten ist. Der Klub war trotzdem der Ansicht, dass er im DFB-Pokal starten darf und klagte gegen die Entscheidung des Bayrischen Fußballverbandes. Laut Mitteilung von Türkgücu entschied das Landgericht, dass die Meldung von Schweinfurt 05 für die erste Runde im Pokal widerrufen werden muss.

„Wir sind zufrieden, dass wir dieses Ergebnis vor dem Landgericht München erzielen konnten, denn seit Jahren ist es gelebte Praxis der Bayerischen Fußballverbandes, die beste bayerische Amateurmannschaft am DFB-Pokal teilnehmen zu lassen", sagte Türkgücüs Geschäftsführer Max Kothny. "Die kurzfristige Satzungsänderung des BFV, die Schweinfurt 05 zum DFB-Pokal zugelassen hätte, zeigt, dass die ursprüngliche und stets von Türkgücü München verteidigte Position rechtmäßig ist. Unsere Teilnahme an der Dritten Liga war von Anfang an auch mit der geplanten Teilnahme am DFB-Pokal verbunden.“

Mehr zum Thema Bundesliga-Saisonvorschau (7) Auf Schalke glänzt nur noch die Knappenschmiede

Wie es nun weitergeht, ist unklar. Laut "Bild"-Zeitung wird das Erstrundenspiel der Schalker in den Oktober verschoben. Dann findet auch die Partie zwischen Bayern München und dem 1. FC Düren statt. (Tsp)