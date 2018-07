Vier Tage sind vergangen, seit Mesut Özil seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft verkündete und ordentlich gegen den DFB austeilte. Besonders DFB-Präsident Reinhard Grindel griff er an, indem er die "schlechte Behandlung" seitens Grindel monierte. Er wolle nicht länger "als Sündenbock dienen für seine Inkompetenz und seine Unfähigkeit, seinen Job ordentlich zu erledigen", schrieb Özil in einem englischen Statement auf Twitter. Aussagen wie "In den Augen von Grindel und seinen Helfern bin ich Deutscher, wenn wir gewinnen, und ein Immigrant, wenn wir verlieren" zeigen, wie tief der Stachel beim Mittelfeldspieler sitzt. Das konnte Grindel nicht auf sich sitzen lassen - und hat sich in einer ausführlichen Erklärung auf der DFB-Website geäußert.

Darin schreibt er, dass "die Rücktrittserklärung von Mesut Özil eine Debatte über Rassismus im Allgemeinen und die Integrationsfähigkeit des Fußballs im Besonderen ausgelöst habe", der er sich "als DFB-Präsident nicht entziehen" wolle. Er gibt offen zu, dass ihn die persönliche Kritik nach seinen Äußerungen in der Causa Özil getroffen habe. Es tue ihm leid für seine Kollegen, im Zusammenhang mit Rassismus genannt zu werden. "Für den Verband und auch für mich persönlich weise ich dies entschieden zurück", schreibt Grindel.

Grindel bedauert Missbrauch von Erdogan-Foto

Er bedauert in diesem Zusammenhang, dass das Foto Özils und Gündogans mit dem türkischen Präsidenten Erdogan für rassistische Parolen missbraucht wurde. Er selbst habe das Bild kritisch hinterfragt - und bedauert auch seine eigene Reaktion: "Rückblickend hätte ich als Präsident unmissverständlich sagen sollen, was für mich als Person und für uns alle als Verband selbstverständlich ist: Jegliche Form rassistischer Anfeindungen ist unerträglich, nicht hinnehmbar und nicht tolerierbar."

Video 00:50 Min. Grindel weist Rassismus-Vorwürfe zurück und gesteht Fehler ein

Dass Grindel sich nun äußert, hängt nicht nur mit seiner Rolle als Chef des Deutschen Fußballbundes zusammen. Denn schon längst ist er Teil der Debatte geworden, wie auch Oliver Bierhoff durch unglückliche Äußerungen. Dabei hatte alles für Grindel harmlos angefangen. Kurz, nachdem das Foto von Gündogan und Özil mit dem türkischen Präsidenten auftauchte, versuchte Grindel die Geschichte herunterzuspielen - ganz, wie man es vom Funktionär erwartet hatte. „Wir haben darüber gesprochen, es war ein Fehler, das haben die beiden eingesehen“, beschwichtigte Grindel. „Jetzt sollte der Fußball im Mittelpunkt stehen.“

Umso mehr verwunderte es, dass der ehemalige Bundestagsabgeordnete, als Özil nach der WM im Urlaub weilte und beharrlich schwieg, aus der Defensive hinausschoss. Er forderte Özil dazu auf, Stellung zu nehmen, da "viele deutsche Fans darauf warten" würden. Spätestens ab dem Zeitpunkt war das Problem keines mehr innerhalb der Nationalmannschaft - sondern eines auf höchster deutscher Fußballebene. Es wurde zum Dauerthema und Problem des DFB. Vor allem jetzt, nachdem Özil Grindels Aufforderung tatsächlich und in aller Deutlichkeit nachgekommen ist.

Von möglichem Rücktritt ist keine Rede

Davon versucht Grindel, im zweiten Teil seiner Erklärung, abzulenken. In der Konferenz mit seinen Kollegen aus den Landesverbänden und im Präsidium mit den Vertretern des Amateur- und des Profibereichs hätte er eine gemeinsame Linie festgelegt, mit drei zentralen Themenfelder. Erstens: Die laufende Debatte zum Thema Integration müsse zum Anlass genommen werden, "unsere Arbeit in diesem Bereich weiterzuentwickeln und zu fragen, wo und wie wir neue Impulse setzen können". Da das "Wir" auch Grindel selbst einschließt, steht ein möglicher Rücktritt intern wohl nicht zur Debatte. Zweitens: Es müsse nach dem enttäuschenden WM-Verlauf eine fundierte sportliche Analyse geben.

Und drittens: Alle müssten an einem Strang ziehen, um das große gemeinsame Ziel, den Zuschlag für die Ausrichtung der EM 2024 zu bekommen, zu erreichen. Brisant: Der einzig verbliebene Mitbewerber ist die Türkei, aus der Präsident Erdogan in den letzten Tagen weiter Öl ins Feuer in der Causa Özil gegossen hatte, indem er dessen Aussagen als "patriotisch" bezeichnet hatte. Brisant ist die Gemengelage auch deshalb, da vom Erfolg der Bewerbung nun auch Grindels weiteres Schicksal im DFB abhängen könnte.

Und Grindel ist als DFB-Präsident nur die erste Person, die sich zum dreiteiligen Statement von Mesut Özil äußern musste - das hat er nun getan. Eine Reaktion von Joachim Löw dürfte in den kommenden Tagen folgen. Immerhin ist es kein Geheimnis, dass Özil einer seiner Schlüsselspieler war.