2,05 Meter misst der 22-jährige Schlacks, der es bereits auf 21 Länderspieleinsätze bringt. Gerade erst wurde Jendryk gemeinsam mit dem neuen Berliner Libero Dustin Watten und dem Team USA Dritter in der Volleyball Nations League. „Jeff Jendryk ist ein Riesentalent. Er bringt alles mit, um ein Topspieler zu werden“, sagt Volleys-Geschäftsführer Kaweh Niroomand.

Für den Amerikaner wird Berlin die erste Auslandsstation. Er kommt direkt von der Loyola University Chicago zum Deutschen Meister der letzten drei Jahre und steht laut Niroomand „noch am Anfang seiner Entwicklung“. Seit zwei Jahren zählt Jendryk zum A-Kader der amerikanischen Nationalmannschaft, sammelte sowohl in der World League 2017 als auch der Nations League 2018 Erfahrung auf Topniveau. Hinter den Stars David Smith und Maxwell Holt ist er die aktuelle Nummer drei im Mittelblock der USA und hat beste Chancen, im September mit zur Weltmeisterschaft nach Italien und Bulgarien zu fahren. Der Nachteil für die Berliner: Dann würde Jendryk erst sehr spät in der Vorbereitung zum Volleys-Team stoßen.

Viermal ins "Dreamteam" berufen

In seiner College-Zeit sammelte Jendryk reihenweise Trophäen, wurde im Debütjahr mit Loyola „National Champion 2015“ und war dabei „AVCA Freshman of the Year“ und „Most Outstanding Player“ in den NCAA Finals zugleich. Hinzukommen vier Berufungen ins "All-American Dreamteam" von 2015 bis 2018, der Auswahl der besten College-Spieler – und das obwohl er erst mit 16 Jahren vom Basketball zum Volleyball wechselte: „Meine zwei älteren Schwestern spielten Volleyball. Beim Zuschauen habe ich meine Leidenschaft für den Sport entdeckt. Am College, wo ich im Mai meinen Abschluss in Finanzwirtschaft gemacht habe, konnte ich großartige Erfahrungen sammeln und es lief vom ersten Jahr an hervorragend für mich. Heute liebe ich Volleyball.“

Diese Passion möchte er jetzt in Berlin ausleben: „Die BR Volleys haben einen hervorragenden Ruf und bieten mir die Gelegenheit, in meinem ersten Profijahr auf einem ganz hohen Level und direkt um Titel zu spielen. Die Eindrücke, die ich von der Arena und den Fans über Teamkollegen und Übertragungen bekommen konnte, sind fantastisch“, erklärt Jendryk. „Es ist das erste Mal, dass ich für eine längere Zeit in Europa lebe -ein großer Schritt für mich. Ich bin gespannt, die Stadt und den Verein kennenzulernen.“

Auch die Volleyball-Bundesliga wird mit dem neuen Mann in der Berliner Mitte schnell Bekanntschaft machen, wie Niroomand erzählt: „Er hat das Potenzial, einer der Besten der Liga auf seiner Position zu werden. Ich freue mich darauf, ihn in unserem Trikot spielen zu sehen!“ Am 18. Oktober schlägt Jendryk mit dem Hauptstadtclub gegen die SWD powervolleys Düren erstmals im heimischen Volleyballtempel auf. Spätestens dann sehen ihn auch die Fans im orangen Dress.