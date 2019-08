Tore gegen Borussia Dortmund sind für Marius Bülter eigentlich nichts Neues. Vor ziemlich genau zwei Jahren erzielte der Linksaußen das 3:1 gegen den BVB – den BVB II, in der Regionalliga West, für den SV Rödinghausen. Am Samstag stand Bülter nun mit dem 1. FC Union den Dortmunder Profis gegenüber: Mats Hummels, Lukasz Piszczek, Marco Reus. Dass drei Spielklassen und ein gewisser Qualitätsunterschied zwischen diesen zwei Erfahrungen liegen, war Bülter allerdings nicht anmerken.

Der 26 Jahre alte Neuzugang brachte die Unioner unter den 22012 Zuschauern im ausverkauften Stadion An der Alten Försterei mit zwei Toren in Ekstase und hatte damit großen Anteil am 3:1 (1:1)-Sieg. Paco Alcacer hatte zwischenzeitlich ausgeglichen, Sebastian Andersson traf zum Endstand. Im dritten Spiel war es der erste Bundesliga-Sieg für die Berliner, die damit auf Platz zehn klettern und damit auch an Hertha BSC vorbeiziehen. „Das war ein Schlüsselspiel der Saison“, sagte Neven Subotic nach dem Abpfiff. „Wir haben gezeigt, dass wir in der Bundesliga angekommen sind.“

Unions Trainer Urs Fischer wechselte im Vergleich zum 1:1 in Augsburg vor einer Woche drei Mal, tat dies aber eher unfreiwillig. Mit Grischa Prömel (Verletzung am Bein), Marcus Ingvartsen (Oberschenkelprobleme) und Keven Schlotterbeck (gesperrt) fehlten ihm gleich drei Spieler aus der Startelf. Ersetzt wurden sie gegen den BVB durch Marvin Friedrich, Manuel Schmiedebach und Andersson. Dadurch ergab sich ein klassisches 4-4-2, das bei Union sonst eher in der Schlussphase zu sehen ist. Auch Fischers Landsmann Lucien Favre musste sein Team verletzungsbedingt verändern und auf Thorgan Hazard (Rippenverletzung) sowie Axel Witsel (Adduktorenprobleme) verzichten.

Dass sich Union mittlerweile in anderen Sphären bewegt als in den vorherigen zehn Jahren in Liga zwei zeigte aber nicht nur ein Blick auf die Aufstellung der Gäste, sondern auch das Drumherum. Knapp 20 Minuten vor dem Anpfiff fachsimpelte Fischer am Spielfeldrand vor den TV-Kameras mit Lothar Matthäus – gegen Sandhausen oder Aue hätte es den ehemaligen Weltfußballer wohl kaum nach Köpenick verschlagen.

Einen Spieler wie Matthäus zu seinen besten Zeiten hat der BVB zwar nicht in seinen Reihen, dass die Dortmunder individuell exzellent besetzt sind, zeigte sich aber bereits nach wenigen Minuten. Nach einem zentimetergenauen Diagonalball von Hummels zog Julian Brandt mit einem starken ersten Kontakt in den Strafraum und verfehlte Jadon Sancho mit seinem Querpass nur ganz knapp.

Union Berlin lässt sich nicht beeindrucken

Anders als noch vor zwei Wochen beim 0:4 gegen Leipzig ließ sich Union davon jedoch nicht beeindrucken. Die Berliner blieben trotz individueller Schnelligkeitsdefizite hartnäckig an ihren Gegenspielern kleben und setzten selbst offensive Akzente. Nach einer Flanke von Christopher Trimmel fand Bülter per Kopf keinen Mitspieler und Neven Subotic verpasste das 1:0 gegen seinen BVB knapp. Dortmund hatte zwar deutlich viel Ballbesitz – zur Halbzeit waren es 74 Prozent – und suchte geduldig nach Lücken in Unions Abwehrverbund, mehr als ein Freistoß ans Außennetz durch Reus und einen Schuss neben das Tor von Sancho sprang dabei zunächst aber nicht heraus.

So ging Union in der 22. Minute sogar in Führung – und zwar durch das Mittel der Wahl des Außenseiters: Standardsituationen. Nach einer einstudierten Ecke von Trimmel traf Bülter aus dem Rückraum flach zum 1:0. Das Stadion stand Kopf, doch die Freude währte nicht lange. Drei Minuten später ging es für die Berliner einfach zu schnell. Über Reus und Sancho kam der Ball zu Alcacer, der diesen nur noch über die Linie grätschen musste.

Nach solch einem schnellen Ausgleich besteht immer eine gewisse Gefahr, dass der überlegene Gegner nun richtig ins Rollen kommt, das wusste Union allerdings zu verhindern. Julian Weigl und Reus hatten Chancen für den BVB, Union wurde zweimal durch Andersson gefährlich. Ansonsten war die Schlussphase der ersten Halbzeit vor allem von Auseinandersetzungen der beiden Fanlager und einem heftigen Zusammenprall von Andersson und Thomas Delaney geprägt.

Der zweite Durchgang begann mit einem Wechsel der Gäste – Mahmoud Dahoud kam für Delaney – und mutigen Berliner. Bei einem Konter dribbelte Andersson Manuel Akanji schwindelig, scheiterte dann aber an Roman Bürki. Den Nachschuss platzierte erneut Bülter präzise zum 2:1 im Dortmunder Tor.

Mehr zum Thema Vor dem Heimspiel gegen Dortmund Marius Bülter ist Unions größte Überraschung

Union spielte die Führung natürlich prächtig in die Karten und Fischer brachte mit Christian Gentner, Joshua Mees und Felix Kroos frische Kräfte. Der BVB blieb weiter absolut tonangebend, ließ allerdings den nötigen Zug zum Tor vermissen. Ein Schuss von Dahoud ging links am Tor vorbei und Alcacer verpasste in aussichtsreicher Position den Abschluss. Ansonsten verteidigte Union geschickt und versuchte durchaus weiter Fußball zu spielen. Dieser Mut wurde in der 75. Minute belohnt. Sheraldo Becker verschaffte sich durch einen Doppelpass mit Robert Andrich Raum, flankte flach in die Mitte, wo Andersson sein zweites Saisontor erzielte. Sofern das überhaupt noch möglich war, wurden die Union-Fans auf der Waldseite nun noch lauter – und feierten ihren Matchwinner Marius Bülter bei seiner Auswechslung mit „Fußballgott“-Rufen. „Das war mein größtes Spiel“, sagte Bülter später, als die siebenminütige Nachspielzeit vorüber war. Dabei war es ja erst sein drittes Bundesliga-Spiel.