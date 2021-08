Der VfB Stuttgart ist zum Start in die neue Saison der Fußball-Bundesliga an die Tabellenspitze gestürmt. Die Schwaben bezwangen am Samstag den überforderten Aufsteiger SpVgg Greuther Fürth mit 5:1 (2:0). Auch der VfL Bochum musste bei seiner Rückkehr ins Oberhaus eine Niederlage hinnehmen, beim VfL Wolfsburg unterlag der Revierclub nach langer Unterzahl mit 0:1 (0:1).

Union Berlin und Bayer Leverkusen trennten sich 1:1 (1:1), torlos blieb das Spiel Arminia Bielefeld gegen SC Freiburg. Die TSG Hoffenheim gewann 4:0 (1:0) beim FC Augsburg. Bereits am Freitag hatte sich Rekordmeister FC Bayern mit einem 1:1 in Mönchengladbach begnügen müssen. (dpa)